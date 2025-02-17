Описание

Скулбой Стэлс: Ужас Школы погружает вас в атмосферу мрачных коридоров, где по ночам реальность и кошмар сливаются воедино. Ваша невинная задержка после уроков оборачивается настоящим испытанием на смелость: злой учитель меняется до неузнаваемости, и теперь вам нужно выжить любой ценой. Исследуйте темные помещения и избегайте встреч с чудовищным воплощением вашего наставника, ведь каждая секунда решает, кто станет следующей жертвой.





Нехватка света, громкие шаги и жуткие звуки в пустых классах превращают школу в настоящую арену для хоррор-приключения, проверяющего вашу способность действовать тихо и незаметно. От сообразительности и ловкости зависит, найдете ли вы выход и спасетесь ли от чудовища до рассвета. Используйте каждую подсказку и преодолейте страх, чтобы раскрыть тайну, окутывающую это зловещее место, и вновь обрести свободу.