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Скулбой Стэлс: Ужас Школы

Скулбой Стэлс: Ужас Школы 1.0.6

Исследуйте зловещие коридоры школы и прячьтесь от ночного превращения учителя
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Версия:
1.0.6
Требования:
Android 9
Разработчик:
VJ Games Studio
Категория:
Экшен / На русском
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 149 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1
Скриншоты
Описание

Скулбой Стэлс: Ужас Школы погружает вас в атмосферу мрачных коридоров, где по ночам реальность и кошмар сливаются воедино. Ваша невинная задержка после уроков оборачивается настоящим испытанием на смелость: злой учитель меняется до неузнаваемости, и теперь вам нужно выжить любой ценой. Исследуйте темные помещения и избегайте встреч с чудовищным воплощением вашего наставника, ведь каждая секунда решает, кто станет следующей жертвой.


Нехватка света, громкие шаги и жуткие звуки в пустых классах превращают школу в настоящую арену для хоррор-приключения, проверяющего вашу способность действовать тихо и незаметно. От сообразительности и ловкости зависит, найдете ли вы выход и спасетесь ли от чудовища до рассвета. Используйте каждую подсказку и преодолейте страх, чтобы раскрыть тайну, окутывающую это зловещее место, и вновь обрести свободу.


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