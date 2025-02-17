Описание

DeadKind: Survival Project открывает перед вами совершенно иной уровень реалистичности и погружения, обещая зомби выживание нового поколения прямо на мобильных устройствах. Вас ждет огромная карта с детализированной средой и возможностью взаимодействовать с окружающим миром, будто вы играете на полноценном ПК. Совершенствуйте навыки одиночного прохождения или собирайте друзей для кооперативных вылазок, где каждый шаг может решить исход схватки. Разработку ведет всего один человек, вкладывающий душу и каждую свободную секунду в реализацию этой амбициозной идеи. Следите за проектом, ведь вместе мы создаем игру, которая может стать подлинной мечтой для всех фанатов атмосферной борьбы с ордами нежити.