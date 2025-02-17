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DeadKind: Survival Project (Мод, Без рекламы)

DeadKind: Survival Project (Мод, Без рекламы) 0.0.6

Исследуйте обширные локации зомби-апокалипсиса, бросая вызов собственному мастерству
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Версия:
0.0.6
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
StarsAmong
Категория:
Экшен / Приключения
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 481 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
9
Скриншоты
Описание

DeadKind: Survival Project открывает перед вами совершенно иной уровень реалистичности и погружения, обещая зомби выживание нового поколения прямо на мобильных устройствах. Вас ждет огромная карта с детализированной средой и возможностью взаимодействовать с окружающим миром, будто вы играете на полноценном ПК. Совершенствуйте навыки одиночного прохождения или собирайте друзей для кооперативных вылазок, где каждый шаг может решить исход схватки. Разработку ведет всего один человек, вкладывающий душу и каждую свободную секунду в реализацию этой амбициозной идеи. Следите за проектом, ведь вместе мы создаем игру, которая может стать подлинной мечтой для всех фанатов атмосферной борьбы с ордами нежити.


Информация о модах

Без рекламы

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 Теги темы: Без рекламы

Скачать DeadKind: Survival Project (Мод, Без рекламы) v0.0.6 MOD APK

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Скачать DeadKind: Survival Project (Мод, Без рекламы) 481 Мб Ссылка 2 481 Мб
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