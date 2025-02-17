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Delta Force (Полная версия)

Delta Force (Полная версия) 1.202.37100.47

Окунитесь в эпицентр современных боевых действий и тактических испытаний
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Версия:
1.202.37100.47
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Level Infinite
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 1.1 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
22
Скриншоты
Описание

Delta Force — это современный командный тактический шутер, возрождающий легендарную оригинальную игру, которая стала пионером жанра шутеров от первого лица. Новая версия предлагает захватывающую графику, реалистичные звуковые эффекты и динамичный геймплей, позволяющий полностью погрузиться в атмосферу настоящей войны. Вам предстоит выполнять сложные миссии, требующие слаженной работы команды, оперативного принятия решений и высочайшей концентрации, где каждая секунда может изменить ход сражения.


Возьмите на себя роль лидера в эпической тотальной войне, участвуйте в интенсивных миссиях по добыче и настройке уникального арсенала тактического оружия. Собирайте разнообразное снаряжение и оружие, отточите свои навыки стрельбы и тактического планирования, чтобы вести свою команду к победе. И всегда помните: «Никто не останется позади!» Delta Force дарит вам возможность испытать настоящий адреналин боевых действий, где командный дух и стратегические решения определяют судьбу целого мира.


Информация о модах

Полная версия

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Скачать Delta Force (Полная версия) 1.1 Гб Ссылка 2 1.1 Гб

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