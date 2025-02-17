Описание

Delta Force — это современный командный тактический шутер, возрождающий легендарную оригинальную игру, которая стала пионером жанра шутеров от первого лица. Новая версия предлагает захватывающую графику, реалистичные звуковые эффекты и динамичный геймплей, позволяющий полностью погрузиться в атмосферу настоящей войны. Вам предстоит выполнять сложные миссии, требующие слаженной работы команды, оперативного принятия решений и высочайшей концентрации, где каждая секунда может изменить ход сражения.





Возьмите на себя роль лидера в эпической тотальной войне, участвуйте в интенсивных миссиях по добыче и настройке уникального арсенала тактического оружия. Собирайте разнообразное снаряжение и оружие, отточите свои навыки стрельбы и тактического планирования, чтобы вести свою команду к победе. И всегда помните: «Никто не останется позади!» Delta Force дарит вам возможность испытать настоящий адреналин боевых действий, где командный дух и стратегические решения определяют судьбу целого мира.