This Chicken Got Hands (Полная версия) 1.0
Погрузитесь в мир динамичных приключений, где экшен и стратегия ведут к победе
Версия:
1.0
Требования:
Android 11
Разработчик:
Kdanss Games
Обновлено:
Сегодня, 18:01
Возраст:
Требуется места:
≈ 208 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
14
Описание
В This Chicken Got Hands вы окунетесь в захватывающий экшен, где целеустремлённая и шустрая курица не только спасает яйца от негодяев, но и собирает разнообразные ценности и бонусы для последующей прокачки и улучшения. Проект порадует вас симпатичной графикой, яркой анимацией и эффектными визуальными эффектами, создающими атмосферу безудержного драйва и юмора.
Будьте всегда на шаг впереди всех событий и действий противника, планируя свои дальнейшие шаги и используя нестандартные тактики для достижения максимального результата. Динамичный геймплей и неожиданные повороты сюжета помогут победить скуку и подарят море положительных эмоций поклонникам простых, но качественных и затягивающих игр.
Информация о модах
Полная версия
Показать полностью
Скачать This Chicken Got Hands (Полная версия) v1.0 MOD APK
Скачать из Google Play
Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer