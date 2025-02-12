Описание

В This Chicken Got Hands вы окунетесь в захватывающий экшен, где целеустремлённая и шустрая курица не только спасает яйца от негодяев, но и собирает разнообразные ценности и бонусы для последующей прокачки и улучшения. Проект порадует вас симпатичной графикой, яркой анимацией и эффектными визуальными эффектами, создающими атмосферу безудержного драйва и юмора.





Будьте всегда на шаг впереди всех событий и действий противника, планируя свои дальнейшие шаги и используя нестандартные тактики для достижения максимального результата. Динамичный геймплей и неожиданные повороты сюжета помогут победить скуку и подарят море положительных эмоций поклонникам простых, но качественных и затягивающих игр.