android-1.ru / Игры / Экшен / This Chicken Got Hands (Полная версия)
This Chicken Got Hands (Полная версия)

This Chicken Got Hands (Полная версия) 1.0

Погрузитесь в мир динамичных приключений, где экшен и стратегия ведут к победе
0
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
1.0
Требования:
Android 11
Разработчик:
Kdanss Games
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 208 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
14
Скриншоты
Описание

В This Chicken Got Hands вы окунетесь в захватывающий экшен, где целеустремлённая и шустрая курица не только спасает яйца от негодяев, но и собирает разнообразные ценности и бонусы для последующей прокачки и улучшения. Проект порадует вас симпатичной графикой, яркой анимацией и эффектными визуальными эффектами, создающими атмосферу безудержного драйва и юмора.


Будьте всегда на шаг впереди всех событий и действий противника, планируя свои дальнейшие шаги и используя нестандартные тактики для достижения максимального результата. Динамичный геймплей и неожиданные повороты сюжета помогут победить скуку и подарят море положительных эмоций поклонникам простых, но качественных и затягивающих игр.


Информация о модах

Полная версия

Показать полностью

Скачать This Chicken Got Hands (Полная версия) v1.0 MOD APK

Скачать из Google Play
Скачать This Chicken Got Hands (Полная версия) 208 Мб Ссылка 2 208 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
Serial Cleaner (Мод, Unlocked)
Serial Cleaner (Мод, Unlocked)
Version: 1.1.8
Kamla - Horror Exorcism Escape
Kamla - Horror Exorcism Escape
Version: 1.02
Steel Paws NETFLIX (Мод, Unlocked)
Steel Paws NETFLIX (Мод, Unlocked)
Version: 1.0.0
Fly Punch Boom - Аниме файтинг (Мод меню)
Fly Punch Boom - Аниме файтинг (Мод меню)
Version: 1.0.72
Flourishing Empires (Полная версия)
Flourishing Empires (Полная версия)
Version: 2.2
Zombie Hunter 2 (Мод, Много денег)
Zombie Hunter 2 (Мод, Много денег)
Version: 0.9.22
Toziuha Night: OotA (Полная версия)
Toziuha Night: OotA (Полная версия)
Version: 0.6.0.0
Kick the Buddy: Forever (Мод, Много денег)
Kick the Buddy: Forever (Мод, Много денег)
Version: 2.0.17

Отзывы о This Chicken Got Hands (Полная версия)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив