Описание

Ужас: Побег от экзорцизма переносит вас в мрачный и загадочный мир, где древние ритуалы переплетаются с силой потусторонних демонов. Игра разворачивается в Индии 1980-х годов, где опытный тантрик оказывается втянутым в опасное приключение, чтобы спасти недавно обручённую женщину Камлу, одержимую смертоносным демоном. Каждое мгновение наполнено напряжением, а каждое принятое решение может оказаться судьбоносным в борьбе с темными силами прошлого, пробуждая древние пророчества и заставляя вас окунуться в атмосферу мистики и ужаса.





Испытайте напряжение настоящего выживания и магическую силу экзорцизма, решая древние головоломки и сражаясь с яростью демонических сущностей. Вам предстоит провести ритуалы, сразиться с демоническими проявлениями и раскрыть тайны, скрытые в тенях прошлого, прежде чем зло окончательно поглотит реальность. Смогут ли древние обряды вернуть надежду или мрачные силы окончательно затмят свет истины? Окунитесь в этот интригующий мир, где каждая минута борьбы определяет судьбу не только главного героя, но и целого мира, оказавшегося на грани между светом и тьмой.