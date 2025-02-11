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Kamla - Horror Exorcism Escape

Kamla - Horror Exorcism Escape 1.02

Погрузитесь в атмосферу древних тайн, ритуалов и ужаса в сердце Индии 1980-х
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Версия:
1.02
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
MadMantra
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 318 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
5
Скриншоты
Описание

Ужас: Побег от экзорцизма переносит вас в мрачный и загадочный мир, где древние ритуалы переплетаются с силой потусторонних демонов. Игра разворачивается в Индии 1980-х годов, где опытный тантрик оказывается втянутым в опасное приключение, чтобы спасти недавно обручённую женщину Камлу, одержимую смертоносным демоном. Каждое мгновение наполнено напряжением, а каждое принятое решение может оказаться судьбоносным в борьбе с темными силами прошлого, пробуждая древние пророчества и заставляя вас окунуться в атмосферу мистики и ужаса.


Испытайте напряжение настоящего выживания и магическую силу экзорцизма, решая древние головоломки и сражаясь с яростью демонических сущностей. Вам предстоит провести ритуалы, сразиться с демоническими проявлениями и раскрыть тайны, скрытые в тенях прошлого, прежде чем зло окончательно поглотит реальность. Смогут ли древние обряды вернуть надежду или мрачные силы окончательно затмят свет истины? Окунитесь в этот интригующий мир, где каждая минута борьбы определяет судьбу не только главного героя, но и целого мира, оказавшегося на грани между светом и тьмой.


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 Теги темы: оригинал

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