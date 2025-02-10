Погрузитесь в уникальное приключение с Steel Paws NETFLIX, где каждый этаж загадочной мифической башни таит в себе новые испытания и секреты. Это захватывающее экшен-приключение приглашает вас сразиться с бесчисленными роботами, используя стратегию и ловкость, а также командовать милейшими робозверями, готовыми выполнить любой ваш приказ. Созданное легендарным Ю Судзуки, разработчиком таких культовых проектов, как Virtua Fighter и Shenmue, это игра, в которой классический beat 'em up сочетается с неповторимой фэнтезийной атмосферой, обещая уникальный опыт для поклонников жанра.
Каждые сто лет огромная башня воспаряет над землей, бросая вызов смелым искателям приключений. Вместе с вашими верными робозверями, или Друзяшками, вы отправитесь в поход, чтобы разгадать тайну её происхождения. Преодолевайте испытания, побеждайте стражей на каждом этаже и поднимайтесь всё выше, открывая для себя все новые и новые грани этого волшебного мира.
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