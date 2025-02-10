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Steel Paws NETFLIX (Мод, Unlocked)

Steel Paws NETFLIX (Мод, Unlocked) 1.0.0

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Версия:
1.0.0
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Netflix, Inc.
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 918 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Скриншоты
Описание

Погрузитесь в уникальное приключение с Steel Paws NETFLIX, где каждый этаж загадочной мифической башни таит в себе новые испытания и секреты. Это захватывающее экшен-приключение приглашает вас сразиться с бесчисленными роботами, используя стратегию и ловкость, а также командовать милейшими робозверями, готовыми выполнить любой ваш приказ. Созданное легендарным Ю Судзуки, разработчиком таких культовых проектов, как Virtua Fighter и Shenmue, это игра, в которой классический beat 'em up сочетается с неповторимой фэнтезийной атмосферой, обещая уникальный опыт для поклонников жанра.


Каждые сто лет огромная башня воспаряет над землей, бросая вызов смелым искателям приключений. Вместе с вашими верными робозверями, или Друзяшками, вы отправитесь в поход, чтобы разгадать тайну её происхождения. Преодолевайте испытания, побеждайте стражей на каждом этаже и поднимайтесь всё выше, открывая для себя все новые и новые грани этого волшебного мира. 

Обратите внимание, что для игры требуется NETFLIX-подписка, что делает это эксклюзивное предложение доступным только для настоящих ценителей качественного мобильного экшена.


Информация о модах

Разблокированная игра

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 Теги темы: Unlocked

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Скачать Steel Paws NETFLIX (Мод, Unlocked) 918 Мб Ссылка 2 918 Мб

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