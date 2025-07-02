Описание

Grand Thugs Mobile India GTMI — открыто-мировой экшен в Джайпуре с переулками специями, базарами и полицией у ворот. Каждые пять минут ты хватаешь авто «Амбассадор», лавируешь в трафике скутеров, выполняешь заказ шефа и прячешься в гхате, пока сирена стихает. Успеешь ли смыть розовую пыль с куртки до рассвета или за тобой уже выехали боссы Делхи? Пуля свистит, а в небе над Фортом Амбер вспыхивают дроны-патрули.





Прокачивай гараж из 20 индийских тачек, плати рупии за суперспособности чит-кодов — замедление времени и прыжок на 30 м через рынок. Собирай рэкет с районов, нанимай бригаду NPC-гонщиков и открывай огневые моды: пулемёт на капот, ракету-джугад, броню из сарисов. Еженедельные гонки «Pink City Rush» приносят редкие винилы и место в топ-100, а офлайн-режим позволяет доиграть миссию даже без сети — скачай игру и докажи, что улицы слушаются только тебя!