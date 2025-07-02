GTMI: Indian car&bike drive 3D v0.7
Раскрути криминал в розовых улицах и стань королём индийского подполья
Grand Thugs Mobile India GTMI — открыто-мировой экшен в Джайпуре с переулками специями, базарами и полицией у ворот. Каждые пять минут ты хватаешь авто «Амбассадор», лавируешь в трафике скутеров, выполняешь заказ шефа и прячешься в гхате, пока сирена стихает. Успеешь ли смыть розовую пыль с куртки до рассвета или за тобой уже выехали боссы Делхи? Пуля свистит, а в небе над Фортом Амбер вспыхивают дроны-патрули.
Прокачивай гараж из 20 индийских тачек, плати рупии за суперспособности чит-кодов — замедление времени и прыжок на 30 м через рынок. Собирай рэкет с районов, нанимай бригаду NPC-гонщиков и открывай огневые моды: пулемёт на капот, ракету-джугад, броню из сарисов. Еженедельные гонки «Pink City Rush» приносят редкие винилы и место в топ-100, а офлайн-режим позволяет доиграть миссию даже без сети — скачай игру и докажи, что улицы слушаются только тебя!
Полная версия
Скачать GTMI: Indian car&bike drive 3D v0.7 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.