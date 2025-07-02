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GTMI: Indian car&bike drive 3D

GTMI: Indian car&bike drive 3D v0.7

Раскрути криминал в розовых улицах и стань королём индийского подполья

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Версия:
0.7
Требования:
Android 9
Разработчик:
HuriyaSoft Studios
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Сегодня, 14:06
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 1.6 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Описание

Grand Thugs Mobile India GTMI — открыто-мировой экшен в Джайпуре с переулками специями, базарами и полицией у ворот. Каждые пять минут ты хватаешь авто «Амбассадор», лавируешь в трафике скутеров, выполняешь заказ шефа и прячешься в гхате, пока сирена стихает. Успеешь ли смыть розовую пыль с куртки до рассвета или за тобой уже выехали боссы Делхи? Пуля свистит, а в небе над Фортом Амбер вспыхивают дроны-патрули.


Прокачивай гараж из 20 индийских тачек, плати рупии за суперспособности чит-кодов — замедление времени и прыжок на 30 м через рынок. Собирай рэкет с районов, нанимай бригаду NPC-гонщиков и открывай огневые моды: пулемёт на капот, ракету-джугад, броню из сарисов. Еженедельные гонки «Pink City Rush» приносят редкие винилы и место в топ-100, а офлайн-режим позволяет доиграть миссию даже без сети — скачай игру и докажи, что улицы слушаются только тебя!


Информация о модах

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Скачать GTMI: Indian car&bike drive 3D 1.6 Гб Ссылка 2 1.6 Гб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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