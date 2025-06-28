Western Cowboy Zombie Hunter (Мод Меню) v0.2
Стань ловким стрелком и защити свой город от нашествия зомби-крушителей
В Western Cowboy Zombie Hunter ты — последний сумрачный герой на Диком Западе, когда нежить прорвалась через посёлки и пыльные прерии. Забудь о кодексе стрелка — тут выживешь не за счёт добра, а благодаря точному выстрелу. Залегай в засаде у разрушенного салуна, садись на коня и держи руку на спуске: все знают, что зомби останавливаются только пулями в голову.
Прицеливайся при помощи револьверов, динамита и ножей, чтобы расчистить улицы от агрессивных тварей, и используй укрытия между картанами каньонов и заброшенных шахт. Детализированная графика и ветреный вой ветряных мельниц создают эффект полного погружения, а одиночная кампания и онлайн-арены проверяют тебя на звание быстрейшего стрелка. Докажи, кто здесь главный — и пусть твой выстрел будет последним словом каждого зомби!
МОД МЕНЮ
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
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Формат
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Обычные
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Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.