Описание

В Western Cowboy Zombie Hunter ты — последний сумрачный герой на Диком Западе, когда нежить прорвалась через посёлки и пыльные прерии. Забудь о кодексе стрелка — тут выживешь не за счёт добра, а благодаря точному выстрелу. Залегай в засаде у разрушенного салуна, садись на коня и держи руку на спуске: все знают, что зомби останавливаются только пулями в голову.





Прицеливайся при помощи револьверов, динамита и ножей, чтобы расчистить улицы от агрессивных тварей, и используй укрытия между картанами каньонов и заброшенных шахт. Детализированная графика и ветреный вой ветряных мельниц создают эффект полного погружения, а одиночная кампания и онлайн-арены проверяют тебя на звание быстрейшего стрелка. Докажи, кто здесь главный — и пусть твой выстрел будет последним словом каждого зомби!