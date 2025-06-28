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Western Cowboy Zombie Hunter (Мод Меню)

Western Cowboy Zombie Hunter (Мод Меню) v0.2

Стань ловким стрелком и защити свой город от нашествия зомби-крушителей

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Версия:
0.2
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
RAY Games
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Сегодня, 12:29
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 53 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
17
Описание

В Western Cowboy Zombie Hunter ты — последний сумрачный герой на Диком Западе, когда нежить прорвалась через посёлки и пыльные прерии. Забудь о кодексе стрелка — тут выживешь не за счёт добра, а благодаря точному выстрелу. Залегай в засаде у разрушенного салуна, садись на коня и держи руку на спуске: все знают, что зомби останавливаются только пулями в голову.


Прицеливайся при помощи револьверов, динамита и ножей, чтобы расчистить улицы от агрессивных тварей, и используй укрытия между картанами каньонов и заброшенных шахт. Детализированная графика и ветреный вой ветряных мельниц создают эффект полного погружения, а одиночная кампания и онлайн-арены проверяют тебя на звание быстрейшего стрелка. Докажи, кто здесь главный — и пусть твой выстрел будет последним словом каждого зомби!


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 Теги темы: Мод меню

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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