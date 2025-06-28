Описание

Tank Sniper — 3-D стрелялка, где ты сидишь в засаде за бронёй единственного танка и превращаешь каждое нажатие на спуск в шахматную партию со смертью. Первые секунды — тишина: выбирай цель, учитывай баллистику, помни об ограниченных снарядах и дави нервами, пока в прицеле не вспыхнет идеальная точка. Один точный выстрел — и конвой взлетает на бочках горючего, счётчик очков щёлкает, а на экране тут же появляются иконки новых угроз. Пехотный снайпер высовывает винтовку из чердака, вертолёт «накрывает» ракетами, дрон кружит над крышей — время превращается в драгоценные доли секунды, а твой танк всё ещё стоит на месте.





Дальше начинается настоящая «охота наоборот»: враги вычислили позицию и штурмуют её всем, что движется. Тебе помогают подвижная башня, разрушаемая среда и рикошеты — пробив стену склада, можно снести трех стрелков сразу, а попаданием в цистерну разорвать мост вместе с БТР. Уровни растут по сложности: от тихой деревни до ночного мегаполиса с туманом и дождём, всего свыше 80 миссий. Игра идёт офлайн, весит меньше 200 МБ, донат лишь ускоряет камуфляжи — критические апгрейды открываются за мастерство. Хватит ли тебе сноровки удержать линию, когда все стволы повернутся на одинокий силуэт? Проверь прямо сейчас: в этом бою у танкиста нет права на второй выстрел.