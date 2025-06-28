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Tank Sniper — 3D снайпер-шутер (Мод, Большие награды)

Tank Sniper — 3D снайпер-шутер (Мод, Большие награды) v0.3.79

Один шанс, один танк: скрытая засада и взрывы снарядов вокруг повсюду

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Версия:
0.3.79
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
CASUAL AZUR GAMES
Категория:
Экшен / На русском
Обновлено:
Сегодня, 01:58
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 117 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1
Описание

Tank Sniper — 3-D стрелялка, где ты сидишь в засаде за бронёй единственного танка и превращаешь каждое нажатие на спуск в шахматную партию со смертью. Первые секунды — тишина: выбирай цель, учитывай баллистику, помни об ограниченных снарядах и дави нервами, пока в прицеле не вспыхнет идеальная точка. Один точный выстрел — и конвой взлетает на бочках горючего, счётчик очков щёлкает, а на экране тут же появляются иконки новых угроз. Пехотный снайпер высовывает винтовку из чердака, вертолёт «накрывает» ракетами, дрон кружит над крышей — время превращается в драгоценные доли секунды, а твой танк всё ещё стоит на месте.


Дальше начинается настоящая «охота наоборот»: враги вычислили позицию и штурмуют её всем, что движется. Тебе помогают подвижная башня, разрушаемая среда и рикошеты — пробив стену склада, можно снести трех стрелков сразу, а попаданием в цистерну разорвать мост вместе с БТР. Уровни растут по сложности: от тихой деревни до ночного мегаполиса с туманом и дождём, всего свыше 80 миссий. Игра идёт офлайн, весит меньше 200 МБ, донат лишь ускоряет камуфляжи — критические апгрейды открываются за мастерство. Хватит ли тебе сноровки удержать линию, когда все стволы повернутся на одинокий силуэт? Проверь прямо сейчас: в этом бою у танкиста нет права на второй выстрел.


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 Теги темы: Много денег

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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