Описание

Gangs Wars: Pixel Shooter RP забрасывает тебя в кубический мегаполис, где кварталы сменяются пустынями и портами быстрее, чем ты перезаряжаешь УЗИ. С первой минуты видно жанр: это открытый мир-песочница; каждые пять минут ты пересаживаешься из украденного седана на полицейский вертолёт, принимаешь вызов на ограбление, а затем отчаянно мчишься через блок-посты, чтобы сдать товар скупщику. В перерывах можно наняться почтальоном, таксистом или курьером суши, чтобы легально заработать валюту на апгрейд снаряжения и купить лофт над неоновой улицей. А если захочется тишины — исследуй подземные катакомбы или охоться на редких бандитов-NPC, прячущих чертежи улучшений.





Вторая петля — прогресс: десятки профессий, репутация кварталов и сотня видов трофейных деталей. Собрав схемы, ты выкуёшь кастомное оружие — от огнемётного дробовика до магнитного лука, усиливающегося с комбо. Экономика жива: биржа цен на руду, овощи и бензин колеблется каждый игровой день; построив ветку железной дороги, ты удешевляешь логистику и выводишь клан в топ сервера. После двадцатого уровня запускается сюжет о войне с корпорацией «Phantom Rails»: ко-оп-рейды на бронированный поезд, судебные интриги и выбор концовки. Заходи и помни — чем выше твой ранг, тем настойчивее охотятся конкуренты и умная полиция.