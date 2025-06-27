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Gangs Wars: Pixel Shooter RP (Мод, Бесплатные покупки)

Gangs Wars: Pixel Shooter RP (Мод, Бесплатные покупки) v0.25.42

Пиксельный мегаполис: погони, перестрелки и карьера от таксиста до босса

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Версия:
0.25.42
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
playducky.com
Категория:
Экшен / На русском
Обновлено:
Сегодня, 13:49
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 325 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
0
Описание

Gangs Wars: Pixel Shooter RP забрасывает тебя в кубический мегаполис, где кварталы сменяются пустынями и портами быстрее, чем ты перезаряжаешь УЗИ. С первой минуты видно жанр: это открытый мир-песочница; каждые пять минут ты пересаживаешься из украденного седана на полицейский вертолёт, принимаешь вызов на ограбление, а затем отчаянно мчишься через блок-посты, чтобы сдать товар скупщику. В перерывах можно наняться почтальоном, таксистом или курьером суши, чтобы легально заработать валюту на апгрейд снаряжения и купить лофт над неоновой улицей. А если захочется тишины — исследуй подземные катакомбы или охоться на редких бандитов-NPC, прячущих чертежи улучшений.


Вторая петля — прогресс: десятки профессий, репутация кварталов и сотня видов трофейных деталей. Собрав схемы, ты выкуёшь кастомное оружие — от огнемётного дробовика до магнитного лука, усиливающегося с комбо. Экономика жива: биржа цен на руду, овощи и бензин колеблется каждый игровой день; построив ветку железной дороги, ты удешевляешь логистику и выводишь клан в топ сервера. После двадцатого уровня запускается сюжет о войне с корпорацией «Phantom Rails»: ко-оп-рейды на бронированный поезд, судебные интриги и выбор концовки. Заходи и помни — чем выше твой ранг, тем настойчивее охотятся конкуренты и умная полиция.


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Скачать Gangs Wars: Pixel Shooter RP (Мод, Бесплатные покупки) 325 Мб Ссылка 2 325 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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