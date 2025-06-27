Gangs Wars: Pixel Shooter RP (Мод, Бесплатные покупки) v0.25.42
Пиксельный мегаполис: погони, перестрелки и карьера от таксиста до босса
Gangs Wars: Pixel Shooter RP забрасывает тебя в кубический мегаполис, где кварталы сменяются пустынями и портами быстрее, чем ты перезаряжаешь УЗИ. С первой минуты видно жанр: это открытый мир-песочница; каждые пять минут ты пересаживаешься из украденного седана на полицейский вертолёт, принимаешь вызов на ограбление, а затем отчаянно мчишься через блок-посты, чтобы сдать товар скупщику. В перерывах можно наняться почтальоном, таксистом или курьером суши, чтобы легально заработать валюту на апгрейд снаряжения и купить лофт над неоновой улицей. А если захочется тишины — исследуй подземные катакомбы или охоться на редких бандитов-NPC, прячущих чертежи улучшений.
Вторая петля — прогресс: десятки профессий, репутация кварталов и сотня видов трофейных деталей. Собрав схемы, ты выкуёшь кастомное оружие — от огнемётного дробовика до магнитного лука, усиливающегося с комбо. Экономика жива: биржа цен на руду, овощи и бензин колеблется каждый игровой день; построив ветку железной дороги, ты удешевляешь логистику и выводишь клан в топ сервера. После двадцатого уровня запускается сюжет о войне с корпорацией «Phantom Rails»: ко-оп-рейды на бронированный поезд, судебные интриги и выбор концовки. Заходи и помни — чем выше твой ранг, тем настойчивее охотятся конкуренты и умная полиция.
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Установка
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Формат
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Обычные
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Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
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