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Goat Simulator 3 - Multiverse (Мод, Unlocked)

Goat Simulator 3 - Multiverse (Мод, Unlocked) v1.1.5.2

Переходи из вселенной в вселенную, козыряя рогами и спасая реальность от себя же

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Версия:
1.1.5.2
Требования:
Android 9
Разработчик:
Coffee Stain Publishing
Категория:
Симуляторы / На русском / Платные
Обновлено:
Сегодня, 03:07
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 1.6 Гб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
3
Описание

Goat Simulator 3 – Multiverse встречает тебя сразу тройным жанром: аркадная «песочница-разрушалка» с открытыми картами, физическим хаосом и мини-квестами. Уже на стартовом портале мультиреальности коза подпирает защитника мироздания и получает величавое: «Спаси всё, но делай это по-козьи». Петля проста — каждые пять минут ты сигаешь в новую реальность, разбиваешь витрины, липнешь языком к дирижаблям, цепляешься за поезд и спавнишь лавину багов, пока счётчик мультикаоса щёлкает бонусами. Затем портал захлопывается, и герой с ошарашенными НПС переносится дальше; следующая цель — изменить гравитацию или превратить жителей в плюшевых банок. Угол обзора, управление и шкала «безумие» настраиваются в один тап, чтобы разнести город даже на телефоне в метро.


Главные козыри — карты-песочницы с полной физикой и кооп до 4 игроков. На локациях прячутся «образы» вселенной: медвежий фарм-фьюжн, неоновые небоскрёбы, средневековый порт; каждая добавляет уникальный баг-шлем или реактивный хвост. Собери 50 артефактов — откроется редактор порталов, где можно смешивать правила: низкая гравитация из кандидата «Z-Luna» + бесконечный прыжок из «Город-Пружина». Мета-прогрессия завязана на «уровне развала»: чем выше цифры, тем абсурднее задания (прокатись на танке-лавке, напои робота-баристу козьим молоком) и тем громче аплодисменты покровителя вселенной. Мобильная версия сохраняет весь контент офлайн, донат отвечает лишь за скины, так что произвести апокалипсис можно бесплатно и в любом месте. Готов рогами переписать физику и доказать, что мультивселенная держится на горе козьего веселья?


Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked

Скачать Goat Simulator 3 - Multiverse (Мод, Unlocked) v1.1.5.2 MOD APK

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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