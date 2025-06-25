Описание

Goat Simulator 3 – Multiverse встречает тебя сразу тройным жанром: аркадная «песочница-разрушалка» с открытыми картами, физическим хаосом и мини-квестами. Уже на стартовом портале мультиреальности коза подпирает защитника мироздания и получает величавое: «Спаси всё, но делай это по-козьи». Петля проста — каждые пять минут ты сигаешь в новую реальность, разбиваешь витрины, липнешь языком к дирижаблям, цепляешься за поезд и спавнишь лавину багов, пока счётчик мультикаоса щёлкает бонусами. Затем портал захлопывается, и герой с ошарашенными НПС переносится дальше; следующая цель — изменить гравитацию или превратить жителей в плюшевых банок. Угол обзора, управление и шкала «безумие» настраиваются в один тап, чтобы разнести город даже на телефоне в метро.





Главные козыри — карты-песочницы с полной физикой и кооп до 4 игроков. На локациях прячутся «образы» вселенной: медвежий фарм-фьюжн, неоновые небоскрёбы, средневековый порт; каждая добавляет уникальный баг-шлем или реактивный хвост. Собери 50 артефактов — откроется редактор порталов, где можно смешивать правила: низкая гравитация из кандидата «Z-Luna» + бесконечный прыжок из «Город-Пружина». Мета-прогрессия завязана на «уровне развала»: чем выше цифры, тем абсурднее задания (прокатись на танке-лавке, напои робота-баристу козьим молоком) и тем громче аплодисменты покровителя вселенной. Мобильная версия сохраняет весь контент офлайн, донат отвечает лишь за скины, так что произвести апокалипсис можно бесплатно и в любом месте. Готов рогами переписать физику и доказать, что мультивселенная держится на горе козьего веселья?