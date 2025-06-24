Equestrian the Game (Полная версия) v75.0.2
Разводи скакунов, тренируй выездку и соревнуйся на аренах по всему миру
Конно-спортивный симулятор Equestrian the Game ставит тебя во главу маленькой конюшни в живописной долине. Каждые пять минут ты выбираешь: вывести жеребца на шаговой круг, отшлифовать выставочные маршруты или собрать овёс, чтобы поднять выносливость перед вечерним стартом. Интуитивное управление одной рукой, плавные анимации и хруст песка под копытами мгновенно затягивают, а судьи следят за каждым барьером — вдруг именно твой дуэт займёт первое место в утреннем листе?
За ареной скрывается глубокий менеджмент конюшни: расширяй стойла до двадцати голов, нанимай кузнеца, улучшай седла третьего уровня и выводи жеребят, скрещивая восемь пород от арабов до фризов. Каждая победа приносит рейтинг, открывая мировые этапы, кросс-кантри и сезонные турниры с кроссплеем iOS/Android. Игра работает офлайн, донат ограничен косметикой, так что скачивай, надень шлем и покажи, как звучит аплодисмент копыт.
Полная версия
Скачать Equestrian the Game (Полная версия) v75.0.2 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.