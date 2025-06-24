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Equestrian the Game (Полная версия)

Equestrian the Game (Полная версия) v75.0.2

Разводи скакунов, тренируй выездку и соревнуйся на аренах по всему миру

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Версия:
75.0.2
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Kavalri Games AB
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 12:25
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 1.2 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
5
Описание

Конно-спортивный симулятор Equestrian the Game ставит тебя во главу маленькой конюшни в живописной долине. Каждые пять минут ты выбираешь: вывести жеребца на шаговой круг, отшлифовать выставочные маршруты или собрать овёс, чтобы поднять выносливость перед вечерним стартом. Интуитивное управление одной рукой, плавные анимации и хруст песка под копытами мгновенно затягивают, а судьи следят за каждым барьером — вдруг именно твой дуэт займёт первое место в утреннем листе?


За ареной скрывается глубокий менеджмент конюшни: расширяй стойла до двадцати голов, нанимай кузнеца, улучшай седла третьего уровня и выводи жеребят, скрещивая восемь пород от арабов до фризов. Каждая победа приносит рейтинг, открывая мировые этапы, кросс-кантри и сезонные турниры с кроссплеем iOS/Android. Игра работает офлайн, донат ограничен косметикой, так что скачивай, надень шлем и покажи, как звучит аплодисмент копыт.


Информация о модах

Полная версия

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

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