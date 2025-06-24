Описание

Конно-спортивный симулятор Equestrian the Game ставит тебя во главу маленькой конюшни в живописной долине. Каждые пять минут ты выбираешь: вывести жеребца на шаговой круг, отшлифовать выставочные маршруты или собрать овёс, чтобы поднять выносливость перед вечерним стартом. Интуитивное управление одной рукой, плавные анимации и хруст песка под копытами мгновенно затягивают, а судьи следят за каждым барьером — вдруг именно твой дуэт займёт первое место в утреннем листе?





За ареной скрывается глубокий менеджмент конюшни: расширяй стойла до двадцати голов, нанимай кузнеца, улучшай седла третьего уровня и выводи жеребят, скрещивая восемь пород от арабов до фризов. Каждая победа приносит рейтинг, открывая мировые этапы, кросс-кантри и сезонные турниры с кроссплеем iOS/Android. Игра работает офлайн, донат ограничен косметикой, так что скачивай, надень шлем и покажи, как звучит аплодисмент копыт.