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Survivor Camp:Zombies Attack

Survivor Camp:Zombies Attack v1.0.6

Организуй свой лагерь, отбивай мутантов и веди выживших к процветанию

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Версия:
1.0.6
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Qibei
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 14:47
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 394 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Описание

В постап-апокалиптической стратегии Survivor Camp: Zombies Attack ты просыпаешься посреди радиационной пустыни и сразу берёшь на себя роль командира убежища. Каждые пять минут ты решаешь, что важнее: отправить патруль за металлоломом, построить турель на восточном валу или вылечить раненого разведчика, вернувшегося после схватки с кислотными зомби. Ночь приносит набеги мутантов, дневной рассвет — новые караваны выживших, и от твоего клика зависит, превратится ли шаткий лагерь в крепость или канет в песок. Но за горизонтом уже видны силуэты боссов-колоссов, обещающих трофеи и ещё более свирепые волны.


Во второй фазе вступают герои-специалисты: механик чинит генераторы, кибер-снайпер ломает бронированных гулей, а шеф-кухарь бафает мораль, ускоряя рост посевов. Прокачка идёт через древесину, топливо и сыворотку ДНК, добываемую в рейдах; правильно распределил запасы — получаешь улучшенные казармы и право открыть осаду орд с несчётными мертвяками. Сезонные события добавляют турнир лагерей, кроссплатформенный офлайн-доход капает даже без интернета, донат ограничен косметикой. Проверь, достаточно ли у тебя лидерского обаяния, чтобы зажечь факелы, встряхнуть выживших и доказать, что человечество заслуживает нового рассвета.


Информация о модах

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Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Внимание

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