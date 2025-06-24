Описание

В постап-апокалиптической стратегии Survivor Camp: Zombies Attack ты просыпаешься посреди радиационной пустыни и сразу берёшь на себя роль командира убежища. Каждые пять минут ты решаешь, что важнее: отправить патруль за металлоломом, построить турель на восточном валу или вылечить раненого разведчика, вернувшегося после схватки с кислотными зомби. Ночь приносит набеги мутантов, дневной рассвет — новые караваны выживших, и от твоего клика зависит, превратится ли шаткий лагерь в крепость или канет в песок. Но за горизонтом уже видны силуэты боссов-колоссов, обещающих трофеи и ещё более свирепые волны.





Во второй фазе вступают герои-специалисты: механик чинит генераторы, кибер-снайпер ломает бронированных гулей, а шеф-кухарь бафает мораль, ускоряя рост посевов. Прокачка идёт через древесину, топливо и сыворотку ДНК, добываемую в рейдах; правильно распределил запасы — получаешь улучшенные казармы и право открыть осаду орд с несчётными мертвяками. Сезонные события добавляют турнир лагерей, кроссплатформенный офлайн-доход капает даже без интернета, донат ограничен косметикой. Проверь, достаточно ли у тебя лидерского обаяния, чтобы зажечь факелы, встряхнуть выживших и доказать, что человечество заслуживает нового рассвета.