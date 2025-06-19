Описание

BRIO World — Железная дорога — это уютный конструктор-песочница, где ты с первых секунд прокладываешь деревянные рельсы через луга и мосты, ставишь станции и собираешь вагончики, превращая пол в маленький мегаполис. Каждые пять минут ты щёлкаешь поворот стрелки, запускаешь паровоз в новое кольцо и придумываешь, куда спрятать туннель, чтобы поезд удивил пассажиров. Слушай стук колёс: дальше ждёт редкий золотой рельс и история, которой пока нет на карте.





Отыгрывай задания, копи жетоны и открывай режим строительства с более чем 60 деталями путей, домиков и мини-фигурок — чем активнее играешь, тем богаче набор. Прогресс сохраняется офлайн-игра, доната и рекламы нет, так что ребёнок строит без отвлечений, а родитель спокоен. Каждый завершённый маршрут приносит новые детали и подсказки, как собрать виадук или разворот, а сезонные подарки добавляют тематические поезда. Пригласи ребёнка вернуться завтра — мир расширится и ждёт свежих идей!