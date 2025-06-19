BRIO World — Железная дорога (Мод, Unlocked) 5.2.1
Строй рельсы, собирай поезд и открывай задания в мире деревянных путей
BRIO World — Железная дорога — это уютный конструктор-песочница, где ты с первых секунд прокладываешь деревянные рельсы через луга и мосты, ставишь станции и собираешь вагончики, превращая пол в маленький мегаполис. Каждые пять минут ты щёлкаешь поворот стрелки, запускаешь паровоз в новое кольцо и придумываешь, куда спрятать туннель, чтобы поезд удивил пассажиров. Слушай стук колёс: дальше ждёт редкий золотой рельс и история, которой пока нет на карте.
Отыгрывай задания, копи жетоны и открывай режим строительства с более чем 60 деталями путей, домиков и мини-фигурок — чем активнее играешь, тем богаче набор. Прогресс сохраняется офлайн-игра, доната и рекламы нет, так что ребёнок строит без отвлечений, а родитель спокоен. Каждый завершённый маршрут приносит новые детали и подсказки, как собрать виадук или разворот, а сезонные подарки добавляют тематические поезда. Пригласи ребёнка вернуться завтра — мир расширится и ждёт свежих идей!
Полная версия игры
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Установка
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Формат
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Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.