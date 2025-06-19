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BRIO World — Железная дорога (Мод, Unlocked)

BRIO World — Железная дорога (Мод, Unlocked) 5.2.1

Строй рельсы, собирай поезд и открывай задания в мире деревянных путей
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Версия:
5.2.1
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Filimundus AB
Категория:
Симуляторы / На русском / Без интернета
Обновлено:
Сегодня, 14:33
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 142 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
4
Скриншоты
Описание

BRIO World — Железная дорога — это уютный конструктор-песочница, где ты с первых секунд прокладываешь деревянные рельсы через луга и мосты, ставишь станции и собираешь вагончики, превращая пол в маленький мегаполис. Каждые пять минут ты щёлкаешь поворот стрелки, запускаешь паровоз в новое кольцо и придумываешь, куда спрятать туннель, чтобы поезд удивил пассажиров. Слушай стук колёс: дальше ждёт редкий золотой рельс и история, которой пока нет на карте.


Отыгрывай задания, копи жетоны и открывай режим строительства с более чем 60 деталями путей, домиков и мини-фигурок — чем активнее играешь, тем богаче набор. Прогресс сохраняется офлайн-игра, доната и рекламы нет, так что ребёнок строит без отвлечений, а родитель спокоен. Каждый завершённый маршрут приносит новые детали и подсказки, как собрать виадук или разворот, а сезонные подарки добавляют тематические поезда. Пригласи ребёнка вернуться завтра — мир расширится и ждёт свежих идей!


Информация о модах

Полная версия игры

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 Теги темы: Unlocked

Скачать BRIO World — Железная дорога (Мод, Unlocked) v5.2.1 MOD APK

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Скачать BRIO World — Железная дорога (Мод, Unlocked) 142 Мб Ссылка 2 142 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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