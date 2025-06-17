Описание

Команда Спасателей Глава 5 — тактический симулятор спасработ, где буря, пожар и оползень встречают тебя сразу после сирены. Ты щёлкаешь по дорогам, отправляешь экскаватор, грузишь носилки в вертолёт — и каждые пять минут новые руины требуют людей и топлива. Невразумный блогер Манон бегает с камерой и путается под ногами, поэтому бригаде 17 придётся искать точные маршруты, чтобы уложиться в секунды и не упустить рейтинг службы.





Победа в раунде добавляет ресурсы для апгрейда штаба: новые насосы ускоряют воду на 20 %, мосты чинятся за одно касание, а нестандартные решения вроде дронов-дезкомплектов спасают туристов сквозь пламя. Открой 30 карт, нанимай 5 профилей спецов и бросайся в экстренные операции сезона «Тропический циклон»; прогресс сохраняется офлайн, донат — только на скины техники. Вернись завтра, чтобы улучшить автопарк и перещеголять блогера в своём отчёте о рекордной спасённой минуте.