Команда Спасателей Глава 5 (Мод, Без рекламы) 1.0.0
Возглавь бригаду 17, укроти стихию и выполни сложные миссии под стрессом
Команда Спасателей Глава 5 — тактический симулятор спасработ, где буря, пожар и оползень встречают тебя сразу после сирены. Ты щёлкаешь по дорогам, отправляешь экскаватор, грузишь носилки в вертолёт — и каждые пять минут новые руины требуют людей и топлива. Невразумный блогер Манон бегает с камерой и путается под ногами, поэтому бригаде 17 придётся искать точные маршруты, чтобы уложиться в секунды и не упустить рейтинг службы.
Победа в раунде добавляет ресурсы для апгрейда штаба: новые насосы ускоряют воду на 20 %, мосты чинятся за одно касание, а нестандартные решения вроде дронов-дезкомплектов спасают туристов сквозь пламя. Открой 30 карт, нанимай 5 профилей спецов и бросайся в экстренные операции сезона «Тропический циклон»; прогресс сохраняется офлайн, донат — только на скины техники. Вернись завтра, чтобы улучшить автопарк и перещеголять блогера в своём отчёте о рекордной спасённой минуте.
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Установка
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Обычные
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