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Команда Спасателей Глава 5 (Мод, Без рекламы)

Команда Спасателей Глава 5 (Мод, Без рекламы) 1.0.0

Возглавь бригаду 17, укроти стихию и выполни сложные миссии под стрессом
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Версия:
1.0.0
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
8Floor Games
Категория:
Симуляторы / На русском
Обновлено:
Сегодня, 14:26
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 577 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
4
Скриншоты
Описание

Команда Спасателей Глава 5 — тактический симулятор спасработ, где буря, пожар и оползень встречают тебя сразу после сирены. Ты щёлкаешь по дорогам, отправляешь экскаватор, грузишь носилки в вертолёт — и каждые пять минут новые руины требуют людей и топлива. Невразумный блогер Манон бегает с камерой и путается под ногами, поэтому бригаде 17 придётся искать точные маршруты, чтобы уложиться в секунды и не упустить рейтинг службы.


Победа в раунде добавляет ресурсы для апгрейда штаба: новые насосы ускоряют воду на 20 %, мосты чинятся за одно касание, а нестандартные решения вроде дронов-дезкомплектов спасают туристов сквозь пламя. Открой 30 карт, нанимай 5 профилей спецов и бросайся в экстренные операции сезона «Тропический циклон»; прогресс сохраняется офлайн, донат — только на скины техники. Вернись завтра, чтобы улучшить автопарк и перещеголять блогера в своём отчёте о рекордной спасённой минуте.


Информация о модах

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Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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