Описание

Skate Empire — аркадный симулятор городского скейтбординга с лёгким менеджмент-драйвом. Ты стартуешь с потёртым дэком у граффити-стены и сразу слышишь щелчок тейл-флипа: приземлился — счётчик очков шипит. Каждые пять минут охота за свежим спотом выворачивает маршрут: олли через лавку, гринд по перилам, кикфлип с автофургона. Монеты сыплются за стиль и чистую посадку, толпа ревёт громче, а мечта о собственной рампе манит за углом, где уже свистит полицейский.





Заработанную валюту вливай в трюк-комбо и строительство парка. Открывай 40 досок с разной гибкостью, нанимай художников для кастом-граффити и ставь секции: хэндрейл, боул, верт. Ночной режим зажигает неон и запускает PvP-челленджи; офлайн-скейт-школа точит рефлексы, пока телефон спит. Сезонные ивенты дарят редкие подшипники, а кроссплей выводит таблицу рекордов между Android и ПК. Прыгай на доску — проверь, сколько искр город выдержит от твоих колёс.