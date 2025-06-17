Sport Empire (Мод, Без рекламы) 0.1.0
Долби перила, лови ветер и построй величайшую скейт-империю на улицах
Skate Empire — аркадный симулятор городского скейтбординга с лёгким менеджмент-драйвом. Ты стартуешь с потёртым дэком у граффити-стены и сразу слышишь щелчок тейл-флипа: приземлился — счётчик очков шипит. Каждые пять минут охота за свежим спотом выворачивает маршрут: олли через лавку, гринд по перилам, кикфлип с автофургона. Монеты сыплются за стиль и чистую посадку, толпа ревёт громче, а мечта о собственной рампе манит за углом, где уже свистит полицейский.
Заработанную валюту вливай в трюк-комбо и строительство парка. Открывай 40 досок с разной гибкостью, нанимай художников для кастом-граффити и ставь секции: хэндрейл, боул, верт. Ночной режим зажигает неон и запускает PvP-челленджи; офлайн-скейт-школа точит рефлексы, пока телефон спит. Сезонные ивенты дарят редкие подшипники, а кроссплей выводит таблицу рекордов между Android и ПК. Прыгай на доску — проверь, сколько искр город выдержит от твоих колёс.
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Установка
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Формат
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.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.