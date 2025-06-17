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Sport Empire (Мод, Без рекламы)

Sport Empire (Мод, Без рекламы) 0.1.0

Долби перила, лови ветер и построй величайшую скейт-империю на улицах
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Версия:
0.1.0
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Big Boost
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 14:17
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 154 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Скриншоты
Описание

Skate Empire — аркадный симулятор городского скейтбординга с лёгким менеджмент-драйвом. Ты стартуешь с потёртым дэком у граффити-стены и сразу слышишь щелчок тейл-флипа: приземлился — счётчик очков шипит. Каждые пять минут охота за свежим спотом выворачивает маршрут: олли через лавку, гринд по перилам, кикфлип с автофургона. Монеты сыплются за стиль и чистую посадку, толпа ревёт громче, а мечта о собственной рампе манит за углом, где уже свистит полицейский.


Заработанную валюту вливай в трюк-комбо и строительство парка. Открывай 40 досок с разной гибкостью, нанимай художников для кастом-граффити и ставь секции: хэндрейл, боул, верт. Ночной режим зажигает неон и запускает PvP-челленджи; офлайн-скейт-школа точит рефлексы, пока телефон спит. Сезонные ивенты дарят редкие подшипники, а кроссплей выводит таблицу рекордов между Android и ПК. Прыгай на доску — проверь, сколько искр город выдержит от твоих колёс.


Информация о модах

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 Теги темы: Без рекламы

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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