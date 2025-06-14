Описание

AI Mix Animal Games: монстр — это расслабляющая казуальная игра, в которой ты соединяешь зверей во что-то совершенно новое. Никакого таймера, никакого давления: просто перетаскиваешь фигурки, смотришь, как ИИ смешивает ДНК кошки с крыльями совы или придаёт кролику акульи плавники, и получаешь забавного монстра, который тут же оживает на экране. Каждая удачная комбинация наполняет коллекцию, а фоновая музыка даёт голове отдохнуть от суеты.





Со временем открываются редкие материалы, тематические наборы и задания-пазлы, в которых нужно собрать существо по подсказкам. Играть можно офлайн, управление одно касание, интерфейс понятен и ребёнку, и взрослому. Отличный способ занять пару минут между делами или расслабиться вечером, наблюдая, как из простых фигур выходит что-то, что никогда не видел природа.