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AI Mix Animal Games: монстр (Мод Меню)

AI Mix Animal Games: монстр (Мод Меню) 1.4.1

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Версия:
1.4.1
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Sims Puzzle Games
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 13:23
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 124 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
5
Скриншоты
Описание

AI Mix Animal Games: монстр — это расслабляющая казуальная игра, в которой ты соединяешь зверей во что-то совершенно новое. Никакого таймера, никакого давления: просто перетаскиваешь фигурки, смотришь, как ИИ смешивает ДНК кошки с крыльями совы или придаёт кролику акульи плавники, и получаешь забавного монстра, который тут же оживает на экране. Каждая удачная комбинация наполняет коллекцию, а фоновая музыка даёт голове отдохнуть от суеты.


Со временем открываются редкие материалы, тематические наборы и задания-пазлы, в которых нужно собрать существо по подсказкам. Играть можно офлайн, управление одно касание, интерфейс понятен и ребёнку, и взрослому. Отличный способ занять пару минут между делами или расслабиться вечером, наблюдая, как из простых фигур выходит что-то, что никогда не видел природа.


Информация о модах

Меню

Режим бога

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 Теги темы: Мод меню, Режим бога

Скачать AI Mix Animal Games: монстр (Мод Меню) v1.4.1 MOD APK

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Скачать AI Mix Animal Games: монстр (Мод Меню) 124 Мб Ссылка 2 124 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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