AI Mix Animal Games: монстр (Мод Меню) 1.4.1
AI Mix Animal Games: монстр — это расслабляющая казуальная игра, в которой ты соединяешь зверей во что-то совершенно новое. Никакого таймера, никакого давления: просто перетаскиваешь фигурки, смотришь, как ИИ смешивает ДНК кошки с крыльями совы или придаёт кролику акульи плавники, и получаешь забавного монстра, который тут же оживает на экране. Каждая удачная комбинация наполняет коллекцию, а фоновая музыка даёт голове отдохнуть от суеты.
Со временем открываются редкие материалы, тематические наборы и задания-пазлы, в которых нужно собрать существо по подсказкам. Играть можно офлайн, управление одно касание, интерфейс понятен и ребёнку, и взрослому. Отличный способ занять пару минут между делами или расслабиться вечером, наблюдая, как из простых фигур выходит что-то, что никогда не видел природа.
Меню
Режим бога
Скачать AI Mix Animal Games: монстр (Мод Меню) v1.4.1 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.