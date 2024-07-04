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Citytopia (Мод, Много денег)

Citytopia (Мод, Много денег) 18.0.1

5
0
Скачать (192 Мб)
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Версия:
18.0.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Atari, Inc.
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 192 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
5 676

Citytopia - это продукт от издателя Atari, Inc., который известен своими играми-симуляторами. Несмотря на то что игра была недавно выпущена, она уже привлекла внимание игроков по всему миру и получила положительные отзывы.


Игра предлагает уникальный игровой опыт, который отличается от многих других симуляторов городов, доступных на рынке. Она быстро стала известной благодаря своему творческому подходу и отличительным особенностям.


Несмотря на позитивные отзывы, игроки также высказали некоторые пожелания и замечания относительно игры. Они отметили, что Citytopia нуждается в дополнительных функциях, особенно в сфере многопользовательской игры через Интернет. Это свидетельствует о потенциале для будущих обновлений и улучшений, которые могут привести к ещё большей популярности игры.


В целом, Citytopia представляет собой интересный и творческий симулятор города, который привлекает внимание игроков своей уникальностью. С развитием и доработкой игры, она может стать ещё более привлекательной для любителей жанра и обещает интересный игровой опыт.


Скриншоты

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 Теги темы: Много денег, Встроенный кэш

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Скачать Citytopia (Мод, Много денег) 192 Мб Ссылка 2 192 Мб

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Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о Citytopia (Мод, Много денег)


Комментарии (4)
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eugene
eugene 11 марта 2023 15:12
Lensifal,
спасибо
+1
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Lensifal
Lensifal Администраторы 10 марта 2023 10:12
Екатерина, Обновили
-1
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Екатерина
Екатерина 9 марта 2023 14:39
Обновите пожалуйста игру
+2
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Михаил
Михаил 24 ноября 2022 14:52
Обновите пожалуйста до 3.0.43, спасибо
0
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