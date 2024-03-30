Pocket Land - это увлекательный симулятор садоводства, где вы будете управлять своим собственным садом и выполнять различные задачи, связанные с заботой о ферме. В этой игре вы примете на себя роль фермера, который отвечает за выращивание продуктов и удовлетворение потребностей клиентов. Игра начинается с изучения пустой земли, которую вы постепенно преобразуете в плодородные сады. Вам предоставляются начальные ресурсы, и вы можете начать выращивать растения. Начните с небольших семян и садов, и по мере продвижения в игре разблокируйте новые виды семян и расширяйте свой сад.





Выращивайте различные виды растений, чтобы создавать разнообразные продукты и удовлетворять потребности клиентов. Одной из важных частей игры является обслуживание клиентов, которые будут заказывать у вас продукты. Выполняйте заказы вовремя, чтобы зарабатывать дополнительный доход и развивать свой сад. Игра также предлагает различные задачи и цели, которые помогут вам разнообразить геймплей и получить новые навыки.



