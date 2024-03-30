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Pocket Land (Мод, Много кредитов)

Pocket Land (Мод, Много кредитов) 0.92.0

4
1
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Требования:
Android 5.1
Разработчик:
GRAND-ATTIC
Версия:
0.92.0
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 124 Мб
id приложения:
gs.hadi.pocketisland
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
4
Комментарии:
0
Просмотров:
4 895

Pocket Land - это увлекательный симулятор садоводства, где вы будете управлять своим собственным садом и выполнять различные задачи, связанные с заботой о ферме. В этой игре вы примете на себя роль фермера, который отвечает за выращивание продуктов и удовлетворение потребностей клиентов. Игра начинается с изучения пустой земли, которую вы постепенно преобразуете в плодородные сады. Вам предоставляются начальные ресурсы, и вы можете начать выращивать растения. Начните с небольших семян и садов, и по мере продвижения в игре разблокируйте новые виды семян и расширяйте свой сад.


Выращивайте различные виды растений, чтобы создавать разнообразные продукты и удовлетворять потребности клиентов. Одной из важных частей игры является обслуживание клиентов, которые будут заказывать у вас продукты. Выполняйте заказы вовремя, чтобы зарабатывать дополнительный доход и развивать свой сад. Игра также предлагает различные задачи и цели, которые помогут вам разнообразить геймплей и получить новые навыки.



Скриншоты

Информация о модах

Неограниченная валюта

 Теги темы: Много денег

Скачать Pocket Land (Мод, Много кредитов) 0.92.0 взлом

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Скачать Pocket Land (Мод, Много кредитов)
124 Мб
Ссылка 2
124 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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