android-1.ru / Игры / Симуляторы / MiniCraft: Blocky Craft 2023 (Мод, Много денег)
MiniCraft: Blocky Craft 2023 (Мод, Много денег)

MiniCraft: Blocky Craft 2023 (Мод, Много денег) 4.0.41

52
11
Скачать (103 Мб)
Нужно обновить?
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
XGame Global
Версия:
4.0.41
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 103 Мб
id приложения:
com.moon.craft.buildingcraft
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
52
Комментарии:
0
Просмотров:
11 056

MiniCraft: Blocky Craft 2023 - представляет собой альтернативную версию популярной игры Minecraft, адаптированную для мобильных устройств. Эта игра предлагает уникальный опыт, сочетая в себе знакомые элементы оригинальной Minecraft с некоторыми отличительными особенностями.


Одним из ключевых аспектов "MiniCraft" является её графическое исполнение. В игре используется чёткая и яркая графика с плавными движениями, что создаёт ощущение обновлённого и улучшенного игрового опыта по сравнению с оригинальной версией Minecraft. Эти улучшения делают игру более привлекательной в визуальном плане, однако она остаётся достаточно лёгкой для большинства мобильных устройств, не требуя значительного объёма памяти.


Важно отметить, что, хотя "MiniCraft" вдохновлена Minecraft, она стремится предложить своим игрокам что-то новое и уникальное. Это не просто копия оригинала, а скорее новая интерпретация классической игры, предлагающая свежие впечатления и новые возможности для исследования и творчества.



Скриншоты

Информация о модах
  • Все скины разблокированы
  • Все маунты разблокированы
  • Удалена навязчивая РЕКЛАМА
 Теги темы: Много денег

Скачать MiniCraft: Blocky Craft 2023 (Мод, Много денег) 4.0.41 взлом

Скачать из Google Play
Скачать MiniCraft: Blocky Craft 2023 (Мод, Много денег) 103 Мб Ссылка 2 103 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
Похожие приложения:
Dragon Valley (Мод, Много монет)
Dragon Valley (Мод, Много монет)
Версия: 15.0
This Is Not A Battle Simulator (Мод, Много денег)
This Is Not A Battle Simulator (Мод, Много денег)
Версия: 1.4
Объединить синего монстра (Мод, Режим бога)
Объединить синего монстра (Мод, Режим бога)
Версия: 3.5
Forklift Extreme 3D (Мод, Много денег)
Forklift Extreme 3D (Мод, Много денег)
Версия: 2.1.2
Gordon Streaman 2 (Мод, Много денег)
Gordon Streaman 2 (Мод, Много денег)
Версия: 0.3
WolfQuest (Мод, Unlocked)
WolfQuest (Мод, Unlocked)
Версия: 2.7.4p4
Idle Fortress Tower Defense (Мод, Много денег)
Idle Fortress Tower Defense (Мод, Много денег)
Версия: 4.7.1
Той Осенью: Визуальная Новелла (Мод, Unlocked)
Той Осенью: Визуальная Новелла (Мод, Unlocked)
Версия: 1.0.2

Отзывы о MiniCraft: Blocky Craft 2023 (Мод, Много денег)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив