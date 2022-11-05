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Idle Fortress Tower Defense (Мод, Много денег)

Idle Fortress Tower Defense (Мод, Много денег) 4.8.1

4
3
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Версия:
4.8.1
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
DD Game
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 58 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
6 606

Ide Fortress Tower Defense - представляет собой увлекательную и расслабляющую стратегическую игру, где основной акцент сделан на построении и укреплении башни для защиты от вражеских атак. В этой игре игроки могут погрузиться в мир, где ключевым элементом является стратегическое планирование и управление ресурсами.


Особенностью игры является обширная система улучшений, которая позволяет игрокам развивать и модифицировать свою башню, добавляя новые способности и усиления. Это делает игру уникальной, предоставляя возможности, которых нет в других подобных играх.


Процесс игры включает в себя не только строительство и улучшение башни, но и разработку тактик для отражения вражеских атак. Игрокам предстоит выбирать различные стратегии и комбинации улучшений, чтобы максимально эффективно справляться с нарастающими волнами врагов.



Скриншоты

Информация о модах
  • МЕНЮ МОД
  • Множитель выпадения монет
  • Множитель выпадения золота
  • Множитель выпадения кристаллов
  • Бесплатный драгоценный камень
  • Ежедневный подарок
  • ВСЕ достижения могут быть востребованы



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Скачать Idle Fortress Tower Defense (Мод, Много денег) 4.8.1 взлом

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Скачать Idle Fortress Tower Defense (Мод, Много денег) 58 Мб Ссылка 2 58 Мб

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