Описание

GUNSIM - 3D FPS Shooting Guns - это игра-стрелялка, сочетающая в себе все качества симулятора огнестрельного оружия. В распоряжении геймеров имеется обширный арсенал оружия. От пистолетов до очень большого количества крупнокалиберных винтовок. В любом случае, их можно рассмотреть (качество проработки деталей находится на высоком уровне), а затем испытать на полигоне. Поражать мишени, демонстрировать свою меткость и ловкость и получать за это вознаграждение. Это, конечно же, поможет расширить вашу коллекцию новыми предметами и получить другие дополнительные возможности для увлекательного игрового процесса.