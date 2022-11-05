Версия:
0.8.115
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
SHD Games
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 15:17
Возраст:
Требуется места:
≈ 622 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
20 530
Описание
GUNSIM - 3D FPS Shooting Guns - это игра-стрелялка, сочетающая в себе все качества симулятора огнестрельного оружия. В распоряжении геймеров имеется обширный арсенал оружия. От пистолетов до очень большого количества крупнокалиберных винтовок. В любом случае, их можно рассмотреть (качество проработки деталей находится на высоком уровне), а затем испытать на полигоне. Поражать мишени, демонстрировать свою меткость и ловкость и получать за это вознаграждение. Это, конечно же, поможет расширить вашу коллекцию новыми предметами и получить другие дополнительные возможности для увлекательного игрового процесса.
Информация о модах
Много денег
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