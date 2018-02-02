Chapters: Stories You Play — это ролевая игра с реальным сюжетом, в которой вы управляете своим любимым персонажем из любой из 40+ возможных историй.





Хотя Chapters находится в стадии альфа-тестирования, тема рыцарства и романтики все еще может вызывать любопытство. Будущее игры включает в себя обновления с новыми персонажами и приключениями. А может быть интереснее читать рассказы автора, чем играть в саму игру?





Если вы опытный любитель ролевых игр, который не любит, когда его балуют цифрами и описаниями, главы могут быть именно тем, что вам нужно. Одним словом, ваша очередь сочинять свою собственную историю! Вы можете выбрать одну из 36 возможных историй, каждая из которых состоит из 20 глав (плюс несколько частей глав). Каждая глава состоит примерно из 40-50 строк.