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Chapters: Stories You Play (Мод, Много билетов)

Chapters: Stories You Play (Мод, Много билетов) 6.5.9

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Версия:
6.5.9
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Crazy Maple Studio Dev
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 108 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
7 717

Chapters: Stories You Play — это ролевая игра с реальным сюжетом, в которой вы управляете своим любимым персонажем из любой из 40+ возможных историй.


Хотя Chapters находится в стадии альфа-тестирования, тема рыцарства и романтики все еще может вызывать любопытство. Будущее игры включает в себя обновления с новыми персонажами и приключениями. А может быть интереснее читать рассказы автора, чем играть в саму игру?


Если вы опытный любитель ролевых игр, который не любит, когда его балуют цифрами и описаниями, главы могут быть именно тем, что вам нужно. Одним словом, ваша очередь сочинять свою собственную историю! Вы можете выбрать одну из 36 возможных историй, каждая из которых состоит из 20 глав (плюс несколько частей глав). Каждая глава состоит примерно из 40-50 строк.


Скриншоты

Информация о модах

Заморозка билетов

Читать все главы = Нет билетов

 Теги темы: Новеллы, Много денег

Скачать Chapters: Stories You Play (Мод, Много билетов) 6.5.9 взлом

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Скачать Chapters: Stories You Play (Мод, Много билетов) 108 Мб Ссылка 2 108 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Chapters: Stories You Play (Мод, Много билетов)


Комментарии (1)
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Елена
Елена 26 января 2023 11:13
Появится ли на русском?
0
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