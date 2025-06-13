Описание

Paris: City Adventure — это проект в реальном времени, в котором игроки познакомятся с проектом. Все решения и действия игроков будут фиксироваться в самой игре, а информацию об их успехах или неудачах в игре они будут получать через постоянно расширяющуюся базу данных.





В Paris: City Adventure вас ждет совершенно реалистичный город, открытый мир, в котором можно решить любую задачу, захватывающий сюжет, уникальные события и достижения, а также всевозможные инструменты для творчества. Изучите все детали вашего города, чтобы заработать деньги и доход. Посетите любое место, чтобы совершать поездки туда или в другие города или искать редкие предметы.





Собирайте предметы из разных мест, чтобы заменить их специальной валютой или монетами, необходимыми для рестайлинга вашего города. Обновляйте свои здания новой мебелью, заменяя существующие.



