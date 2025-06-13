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Paris: City Adventure (Мод, Без рекламы)

Paris: City Adventure (Мод, Без рекламы) 1.7.0

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Версия:
1.7.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
MTAG PUBLISHING LTD
Категория:
Симуляторы / На русском
Обновлено:
Сегодня, 17:51
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 170 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
837
Скриншоты
Описание

Paris: City Adventure — это проект в реальном времени, в котором игроки познакомятся с проектом. Все решения и действия игроков будут фиксироваться в самой игре, а информацию об их успехах или неудачах в игре они будут получать через постоянно расширяющуюся базу данных.


В Paris: City Adventure вас ждет совершенно реалистичный город, открытый мир, в котором можно решить любую задачу, захватывающий сюжет, уникальные события и достижения, а также всевозможные инструменты для творчества. Изучите все детали вашего города, чтобы заработать деньги и доход. Посетите любое место, чтобы совершать поездки туда или в другие города или искать редкие предметы.


Собирайте предметы из разных мест, чтобы заменить их специальной валютой или монетами, необходимыми для рестайлинга вашего города. Обновляйте свои здания новой мебелью, заменяя существующие.



Информация о модах

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 Теги темы: Без рекламы

Скачать Paris: City Adventure (Мод, Без рекламы) v1.7.0 MOD APK

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Скачать Paris: City Adventure (Мод, Без рекламы) 170 Мб Ссылка 2 170 Мб
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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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