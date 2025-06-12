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DREST: Игра о стиле и моде (Мод, Без рекламы)

DREST: Игра о стиле и моде (Мод, Без рекламы) 1.48.1

Создай лук мечты и стань звездой модных испытаний в мире высокой моды
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Версия:
1.48.1
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Drest Ltd.
Категория:
Симуляторы / На русском
Обновлено:
Сегодня, 14:05
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 152 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
5
Скриншоты
Описание

DREST: Игра о стиле и моде — это яркая одевалка и симулятор стилиста, где ты берешь под контроль внешний вид профессиональных моделей и превращаешь их в иконы стиля. От подиумов модных столиц до красной дорожки — каждая сцена становится шансом проявить себя. Твоя задача — подбирать роскошные наряды от топовых брендов, создавать эффектный макияж, делать фото и формировать неповторимый лукбук для участия в конкурсах. Модные задания постоянно обновляются, проверяя твое чувство вкуса и креативность.


Выбирай из десятков образов, комбинируй одежду, обувь и аксессуары, чтобы выигрывать в челленджах и зарабатывать очки стиля. Игра предлагает ежедневные задания, доступ к гардеробу мировых дизайнеров и масштабные ивенты, где ты соревнуешься с другими игроками за звание лучшего стилиста. Участвуй в модных рейтингах, пополняй коллекцию, вдохновляйся образами и докажи, что именно ты умеешь создавать стиль будущего.


Информация о модах

Без рекламы

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 Теги темы: Без рекламы

Скачать DREST: Игра о стиле и моде (Мод, Без рекламы) v1.48.1 MOD APK

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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