DREST: Игра о стиле и моде (Мод, Без рекламы) 1.48.1
Создай лук мечты и стань звездой модных испытаний в мире высокой моды
DREST: Игра о стиле и моде — это яркая одевалка и симулятор стилиста, где ты берешь под контроль внешний вид профессиональных моделей и превращаешь их в иконы стиля. От подиумов модных столиц до красной дорожки — каждая сцена становится шансом проявить себя. Твоя задача — подбирать роскошные наряды от топовых брендов, создавать эффектный макияж, делать фото и формировать неповторимый лукбук для участия в конкурсах. Модные задания постоянно обновляются, проверяя твое чувство вкуса и креативность.
Выбирай из десятков образов, комбинируй одежду, обувь и аксессуары, чтобы выигрывать в челленджах и зарабатывать очки стиля. Игра предлагает ежедневные задания, доступ к гардеробу мировых дизайнеров и масштабные ивенты, где ты соревнуешься с другими игроками за звание лучшего стилиста. Участвуй в модных рейтингах, пополняй коллекцию, вдохновляйся образами и докажи, что именно ты умеешь создавать стиль будущего.
Без рекламы
Скачать DREST: Игра о стиле и моде (Мод, Без рекламы) v1.48.1 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.