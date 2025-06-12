Описание

DREST: Игра о стиле и моде — это яркая одевалка и симулятор стилиста, где ты берешь под контроль внешний вид профессиональных моделей и превращаешь их в иконы стиля. От подиумов модных столиц до красной дорожки — каждая сцена становится шансом проявить себя. Твоя задача — подбирать роскошные наряды от топовых брендов, создавать эффектный макияж, делать фото и формировать неповторимый лукбук для участия в конкурсах. Модные задания постоянно обновляются, проверяя твое чувство вкуса и креативность.





Выбирай из десятков образов, комбинируй одежду, обувь и аксессуары, чтобы выигрывать в челленджах и зарабатывать очки стиля. Игра предлагает ежедневные задания, доступ к гардеробу мировых дизайнеров и масштабные ивенты, где ты соревнуешься с другими игроками за звание лучшего стилиста. Участвуй в модных рейтингах, пополняй коллекцию, вдохновляйся образами и докажи, что именно ты умеешь создавать стиль будущего.