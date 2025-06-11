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SCARYCRAFT: The Boiled One

SCARYCRAFT: The Boiled One 1.0.20250606

Исследуй пугающий блочный мир и раскрой тайну Варёного в SCARYCRAFT
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Версия:
1.0.20250606
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Fizaidev
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Вчера, 23:36
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 683 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Скриншоты
Описание

SCARYCRAFT: The Boiled One — это хоррор-выживание в стиле блоков, где ты очнешься в таинственной, брошенной деревне. Вокруг — тишина, туман и тревожная пустота. Тебе предстоит исследовать окружение, разгадывать жуткие головоломки и прятаться от кошмара, известного как Варёный. Он не исчез, он рядом. И он ищет.


Каждый шаг может стать последним. В мире, полном зловещих звуков, самопроизвольно открывающихся дверей и призрачных силуэтов, важно сохранять хладнокровие. Решай, куда идти и что искать, чтобы выбраться. Открытые пространства обманчивы — безопасных мест нет. Эта игра для тех, кто готов проверить свою выдержку в темноте.


Информация о модах

Полная версия

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Игра входит в подборки:
Игры из подборки Хорроры
Хорроры
 Теги темы: оригинал

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Скачать SCARYCRAFT: The Boiled One 683 Мб Ссылка 2 683 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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