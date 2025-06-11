SCARYCRAFT: The Boiled One 1.0.20250606
Исследуй пугающий блочный мир и раскрой тайну Варёного в SCARYCRAFT
SCARYCRAFT: The Boiled One — это хоррор-выживание в стиле блоков, где ты очнешься в таинственной, брошенной деревне. Вокруг — тишина, туман и тревожная пустота. Тебе предстоит исследовать окружение, разгадывать жуткие головоломки и прятаться от кошмара, известного как Варёный. Он не исчез, он рядом. И он ищет.
Каждый шаг может стать последним. В мире, полном зловещих звуков, самопроизвольно открывающихся дверей и призрачных силуэтов, важно сохранять хладнокровие. Решай, куда идти и что искать, чтобы выбраться. Открытые пространства обманчивы — безопасных мест нет. Эта игра для тех, кто готов проверить свою выдержку в темноте.
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