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Wolf Survival: Wild Hunting (Мод, Без рекламы)

Wolf Survival: Wild Hunting (Мод, Без рекламы) 0.1.5

Охоться, защищай стаю и выживай в сердце дикого леса как настоящий волк
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Версия:
0.1.5
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Skyloft Yazılım Bilişim ve Anonim Şirketi
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 12:32
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 205 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
8
Скриншоты
Описание

Wolf Survival: Wild Hunting — это симулятор выживания, в котором ты играешь за одинокого волка, движимого инстинктами и заботой о своей стае. Тебе предстоит охотиться на оленей, кабанов, зайцев и других лесных животных, чтобы прокормить своих щенков и сохранить силу. Каждая охота — это испытание: нужно выследить, подкрасться, ударить точно и не дать добыче скрыться.


С успешными охотами ты получаешь очки развития, которые позволяют улучшать скорость, силу, выносливость и другие навыки волка. По мере прогресса открываются новые территории с более опасной и осторожной добычей, меняющимися погодными условиями и природными угрозами. Wolf Survival: Wild Hunting предлагает погружение в дикую природу, где каждое решение и инстинкт имеют значение.


Информация о модах

Взлом скорости, без рекламы.

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 Теги темы: Без рекламы

Скачать Wolf Survival: Wild Hunting (Мод, Без рекламы) v0.1.5 MOD APK

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Скачать Wolf Survival: Wild Hunting (Мод, Без рекламы) 205 Мб Ссылка 2 205 Мб
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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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