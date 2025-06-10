Описание

Wolf Survival: Wild Hunting — это симулятор выживания, в котором ты играешь за одинокого волка, движимого инстинктами и заботой о своей стае. Тебе предстоит охотиться на оленей, кабанов, зайцев и других лесных животных, чтобы прокормить своих щенков и сохранить силу. Каждая охота — это испытание: нужно выследить, подкрасться, ударить точно и не дать добыче скрыться.





С успешными охотами ты получаешь очки развития, которые позволяют улучшать скорость, силу, выносливость и другие навыки волка. По мере прогресса открываются новые территории с более опасной и осторожной добычей, меняющимися погодными условиями и природными угрозами. Wolf Survival: Wild Hunting предлагает погружение в дикую природу, где каждое решение и инстинкт имеют значение.