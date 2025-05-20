Описание

Drug Dealer Schedule Game — это криминальный симулятор выживания и экономической стратегии, где ты начинаешь с нуля и поднимаешься до вершины подпольного мира. Каждые пять минут — это сделки, уличные разборки, расширение районов и риски, за которые платят либо деньгами, либо жизнью. Твоя цель — выстроить наркокартель, способный контролировать весь Хайланд-Пойнт, город, скрывающий грязные тайны за сияющими вывесками.





Прокачивай логистику, связи и влияние, управляй доходами, избегай полицейских облав и конкурентов, которые хотят занять твоё место. От уличного толкача до вора в законе — каждый шаг несёт последствия. Используй «график I» как основу для тактики, балансируй между амбициями и выживанием. Drug Dealer Schedule Game — это не просто игра, а симуляция теневой власти, где мораль давно ушла, а на кону — всё, что ты построил.