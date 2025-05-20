Drug Dealer Schedule Game (Мод, Без рекламы) 1.0.5
Криминальный симулятор о строительстве наркоимперии в мрачном городе Хайланд-Пойнт
Drug Dealer Schedule Game — это криминальный симулятор выживания и экономической стратегии, где ты начинаешь с нуля и поднимаешься до вершины подпольного мира. Каждые пять минут — это сделки, уличные разборки, расширение районов и риски, за которые платят либо деньгами, либо жизнью. Твоя цель — выстроить наркокартель, способный контролировать весь Хайланд-Пойнт, город, скрывающий грязные тайны за сияющими вывесками.
Прокачивай логистику, связи и влияние, управляй доходами, избегай полицейских облав и конкурентов, которые хотят занять твоё место. От уличного толкача до вора в законе — каждый шаг несёт последствия. Используй «график I» как основу для тактики, балансируй между амбициями и выживанием. Drug Dealer Schedule Game — это не просто игра, а симуляция теневой власти, где мораль давно ушла, а на кону — всё, что ты построил.
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Запомни▶
Установка
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Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.