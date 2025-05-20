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Drug Dealer Schedule Game (Мод, Без рекламы)

Drug Dealer Schedule Game (Мод, Без рекламы) 1.0.5

Криминальный симулятор о строительстве наркоимперии в мрачном городе Хайланд-Пойнт
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Версия:
1.0.5
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Meowcraft
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 13:48
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 319 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
20
Скриншоты
Описание

Drug Dealer Schedule Game — это криминальный симулятор выживания и экономической стратегии, где ты начинаешь с нуля и поднимаешься до вершины подпольного мира. Каждые пять минут — это сделки, уличные разборки, расширение районов и риски, за которые платят либо деньгами, либо жизнью. Твоя цель — выстроить наркокартель, способный контролировать весь Хайланд-Пойнт, город, скрывающий грязные тайны за сияющими вывесками.


Прокачивай логистику, связи и влияние, управляй доходами, избегай полицейских облав и конкурентов, которые хотят занять твоё место. От уличного толкача до вора в законе — каждый шаг несёт последствия. Используй «график I» как основу для тактики, балансируй между амбициями и выживанием. Drug Dealer Schedule Game — это не просто игра, а симуляция теневой власти, где мораль давно ушла, а на кону — всё, что ты построил.


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 Теги темы: Без рекламы

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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