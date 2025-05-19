From Pawn to King - Idle RPG (Мод меню) 6.1.8
Idle-RPG о возврате в прошлое, прокачке героев и пути от слабого до легенды
From Pawn to King – Idle RPG — это ленивая ролевая игра с элементами повторного шанса, экспедиций и автоматического прогресса, где ты возвращаешься на 24 года назад, чтобы изменить судьбу и спасти тех, кого однажды не смог. Каждые пять минут — это усиление героев, сбор снаряжения, открытие новых персонажей и сражения, даже когда ты не в игре.
Формируй отряд из героев в стиле вебтунов и веб-романов, изучай подземелья, участвуй в экспедициях и накапливай мощь. Простое управление, быстрый прогресс, автоматическая битва и бесплатные призы — всё, чтобы играть в любое время, не отвлекаясь от жизни. Сможешь ли ты пройти путь от пешки до короля?
- МОД МЕНЮ
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Установка
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Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.