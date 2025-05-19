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From Pawn to King - Idle RPG (Мод меню)

From Pawn to King - Idle RPG (Мод меню) 6.1.8

Idle-RPG о возврате в прошлое, прокачке героев и пути от слабого до легенды
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Версия:
6.1.8
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Toward Inc
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 01:07
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 148 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
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Описание

From Pawn to King – Idle RPG — это ленивая ролевая игра с элементами повторного шанса, экспедиций и автоматического прогресса, где ты возвращаешься на 24 года назад, чтобы изменить судьбу и спасти тех, кого однажды не смог. Каждые пять минут — это усиление героев, сбор снаряжения, открытие новых персонажей и сражения, даже когда ты не в игре.


Формируй отряд из героев в стиле вебтунов и веб-романов, изучай подземелья, участвуй в экспедициях и накапливай мощь. Простое управление, быстрый прогресс, автоматическая битва и бесплатные призы — всё, чтобы играть в любое время, не отвлекаясь от жизни. Сможешь ли ты пройти путь от пешки до короля?


Информация о модах
  • МОД МЕНЮ
  • Высокое падение золота
  • Разблокировать без рекламы
  • Разблокируйте скорость игры в 2 раза
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 Теги темы: Мод меню

Скачать From Pawn to King - Idle RPG (Мод меню) v6.1.8 MOD APK

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Скачать From Pawn to King - Idle RPG (Мод меню) 148 Мб Ссылка 2 148 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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