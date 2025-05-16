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Кейс Симулятор Станок (мод, Без рекламы)

Кейс Симулятор Станок (мод, Без рекламы) 3.7.8

Открывай кейсы, собирай скины и соревнуйся в ранге удачливых
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Версия:
3.7.8
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Click MTeam
Категория:
Симуляторы / На русском
Обновлено:
Сегодня, 14:42
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 209 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
2
Скриншоты
Описание

Кейс Симулятор Станок — это фанатский симулятор скинов и кейсов, где ты каждые пять минут открываешь паки, оцениваешь паттерны и редкость, создаёшь уникальные комбинации и следишь за статистикой дропа. Здесь нет боя — только азарт, коллекции и прокачка твоего виртуального инвентаря. Игра имитирует механику любимого режима, но создана для развлечения.


Открывай кейсы и стикерпаки из разных коллекций, наноси наклейки, следи за своей статистикой и поднимайся в таблице лидеров. Используй рынок для обмена и продажи предметов, создавай промокоды, тестируй комбинации. Всё честно: шансы, паттерны, визуал. Здесь важна не реакция, а вкус и везение. Проверь, сколько стоил бы твой инвентарь… будь это реальность.


Информация о модах

Без рекламы

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 Теги темы: Без рекламы

Скачать Кейс Симулятор Станок (мод, Без рекламы) v3.7.8 MOD APK

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Скачать Кейс Симулятор Станок (мод, Без рекламы) 209 Мб Ссылка 2 209 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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