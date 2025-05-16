Кейс Симулятор Станок (мод, Без рекламы) 3.7.8
Открывай кейсы, собирай скины и соревнуйся в ранге удачливых
Кейс Симулятор Станок — это фанатский симулятор скинов и кейсов, где ты каждые пять минут открываешь паки, оцениваешь паттерны и редкость, создаёшь уникальные комбинации и следишь за статистикой дропа. Здесь нет боя — только азарт, коллекции и прокачка твоего виртуального инвентаря. Игра имитирует механику любимого режима, но создана для развлечения.
Открывай кейсы и стикерпаки из разных коллекций, наноси наклейки, следи за своей статистикой и поднимайся в таблице лидеров. Используй рынок для обмена и продажи предметов, создавай промокоды, тестируй комбинации. Всё честно: шансы, паттерны, визуал. Здесь важна не реакция, а вкус и везение. Проверь, сколько стоил бы твой инвентарь… будь это реальность.
Без рекламы
Скачать Кейс Симулятор Станок (мод, Без рекламы) v3.7.8 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.