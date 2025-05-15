Описание

The Long Way: Desert Road — это симулятор выживания с видом от первого лица, где ты собираешь, ремонтируешь и ведёшь свой автомобиль через бесконечную пустыню. Каждые пять минут — это выбор: копаться в багажнике, искать топливо или чинить старый двигатель. Ты сам проектируешь свою машину, исследуешь покинутые дома и надеешься, что очередной гараж не окажется пустым.





Система лута и сборки позволяет создавать уникальные авто: выбирай кузов, колёса, двигатель и апгрейды. От состояния машины зависит успех — вовремя почини, заправь, продумай маршрут. Пустыня не прощает ошибок. Исследуй десятки километров, открывай новые ресурсы и преодолевай преграды, которые таит эта долгая, изнуряющая дорога.