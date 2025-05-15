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The Long Way : Desert Road (Мод, Без рекламы)

The Long Way : Desert Road (Мод, Без рекламы) 0.2

Построй тачку, найди детали, выживи и покори дорогу сквозь пустыню
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Версия:
0.2
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
GameTOV
Категория:
Приключения / На русском
Обновлено:
Сегодня, 13:53
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 179 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
17
Скриншоты
Описание

The Long Way: Desert Road — это симулятор выживания с видом от первого лица, где ты собираешь, ремонтируешь и ведёшь свой автомобиль через бесконечную пустыню. Каждые пять минут — это выбор: копаться в багажнике, искать топливо или чинить старый двигатель. Ты сам проектируешь свою машину, исследуешь покинутые дома и надеешься, что очередной гараж не окажется пустым.


Система лута и сборки позволяет создавать уникальные авто: выбирай кузов, колёса, двигатель и апгрейды. От состояния машины зависит успех — вовремя почини, заправь, продумай маршрут. Пустыня не прощает ошибок. Исследуй десятки километров, открывай новые ресурсы и преодолевай преграды, которые таит эта долгая, изнуряющая дорога.


Информация о модах

Без рекламы

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 Теги темы: Без рекламы

Скачать The Long Way : Desert Road (Мод, Без рекламы) v0.2 MOD APK

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Скачать The Long Way : Desert Road (Мод, Без рекламы) 179 Мб Ссылка 2 179 Мб
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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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