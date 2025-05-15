The Long Way : Desert Road (Мод, Без рекламы) 0.2
Построй тачку, найди детали, выживи и покори дорогу сквозь пустыню
The Long Way: Desert Road — это симулятор выживания с видом от первого лица, где ты собираешь, ремонтируешь и ведёшь свой автомобиль через бесконечную пустыню. Каждые пять минут — это выбор: копаться в багажнике, искать топливо или чинить старый двигатель. Ты сам проектируешь свою машину, исследуешь покинутые дома и надеешься, что очередной гараж не окажется пустым.
Система лута и сборки позволяет создавать уникальные авто: выбирай кузов, колёса, двигатель и апгрейды. От состояния машины зависит успех — вовремя почини, заправь, продумай маршрут. Пустыня не прощает ошибок. Исследуй десятки километров, открывай новые ресурсы и преодолевай преграды, которые таит эта долгая, изнуряющая дорога.
Без рекламы
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Установка
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Формат
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Обычные
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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.