симулятор дрифта: Car Driving (Мод, много денег) 6.0
Зарабатывай очки и оттачивай мастерство на улицах дрифта и дымящихся поворотах
Car Driving: Симулятор дрифта — это аркадный автосимулятор, в котором ты не просто водишь машину, а живёшь на грани сцепления с дорогой. Садись за руль мощного дрифт-кара и отправляйся на улицы, где каждый поворот — это вызов. Главная цель — набирать очки за затяжные скольжения, удерживать контроль и постоянно улучшать результат. Чем круче связка поворотов, тем выше награда.
С каждым заездом открываются новые уровни, трассы и настройки. Прокачай свои навыки, открывай новые автомобили и ставь рекорды на разнообразных этапах. Управление адаптировано под мобильные устройства, так что ты можешь играть в любом месте. Хоть ты новичок, хоть фанат японской школы дрифта — эта игра даст шанс испытать драйв, не выходя из-за экрана.
Много денег
Скачать симулятор дрифта: Car Driving (Мод, много денег) v6.0 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.