Описание

Car Driving: Симулятор дрифта — это аркадный автосимулятор, в котором ты не просто водишь машину, а живёшь на грани сцепления с дорогой. Садись за руль мощного дрифт-кара и отправляйся на улицы, где каждый поворот — это вызов. Главная цель — набирать очки за затяжные скольжения, удерживать контроль и постоянно улучшать результат. Чем круче связка поворотов, тем выше награда.





С каждым заездом открываются новые уровни, трассы и настройки. Прокачай свои навыки, открывай новые автомобили и ставь рекорды на разнообразных этапах. Управление адаптировано под мобильные устройства, так что ты можешь играть в любом месте. Хоть ты новичок, хоть фанат японской школы дрифта — эта игра даст шанс испытать драйв, не выходя из-за экрана.