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симулятор дрифта: Car Driving (Мод, много денег)

симулятор дрифта: Car Driving (Мод, много денег) 6.0

Зарабатывай очки и оттачивай мастерство на улицах дрифта и дымящихся поворотах
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Версия:
6.0
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Inspector Studios
Категория:
Симуляторы / На русском
Обновлено:
Сегодня, 13:03
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 387 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
12
Скриншоты
Описание

Car Driving: Симулятор дрифта — это аркадный автосимулятор, в котором ты не просто водишь машину, а живёшь на грани сцепления с дорогой. Садись за руль мощного дрифт-кара и отправляйся на улицы, где каждый поворот — это вызов. Главная цель — набирать очки за затяжные скольжения, удерживать контроль и постоянно улучшать результат. Чем круче связка поворотов, тем выше награда.


С каждым заездом открываются новые уровни, трассы и настройки. Прокачай свои навыки, открывай новые автомобили и ставь рекорды на разнообразных этапах. Управление адаптировано под мобильные устройства, так что ты можешь играть в любом месте. Хоть ты новичок, хоть фанат японской школы дрифта — эта игра даст шанс испытать драйв, не выходя из-за экрана.


Информация о модах

Много денег

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 Теги темы: Много денег

Скачать симулятор дрифта: Car Driving (Мод, много денег) v6.0 MOD APK

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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