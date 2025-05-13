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Gloomy Tales: One-Way Ticket (Мод, Без рекламы)

Gloomy Tales: One-Way Ticket (Мод, Без рекламы) 1.0.10

Вечеринка превращается в кошмар, где каждый кадр может стать последним
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Версия:
1.0.10
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Do Games Limited
Категория:
Приключения / На русском
Обновлено:
Сегодня, 16:49
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 938 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

Gloomy Tales: One-Way Ticket — это мистическая игра в жанре "поиск предметов", где ты играешь за фотографа, приглашённого на элитную хэллоуинскую вечеринку в старинном особняке. То, что начинается как светское событие, быстро оборачивается чередой жутких событий: тени сгущаются, гости исчезают, а твоя камера фиксирует больше, чем просто лица. Каждые 5 минут ты исследуешь новые локации, ищешь улики и решаешь головоломки, чтобы выбраться из зловещего лабиринта тайн.


Жанр "поиск предметов с квестами и головоломками" раскрывается здесь на полную. Исследуй мрачные залы, взаимодействуй с загадочными объектами и разгадывай тайны, скрытые за дверями, которые лучше было бы не открывать. Игра полностью локализована на русский, включает классические мини-игры, сбор коллекций, квестовые задания и атмосферный сюжет. Проверь свою наблюдательность — и постарайся не потеряться в этом билете в один конец.


Информация о модах

Без рекламы

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 Теги темы: Без рекламы

Скачать Gloomy Tales: One-Way Ticket (Мод, Без рекламы) v1.0.10 MOD APK

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Скачать Gloomy Tales: One-Way Ticket (Мод, Без рекламы) 938 Мб Ссылка 2 938 Мб
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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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