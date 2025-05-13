Gloomy Tales: One-Way Ticket (Мод, Без рекламы) 1.0.10
Вечеринка превращается в кошмар, где каждый кадр может стать последним
Gloomy Tales: One-Way Ticket — это мистическая игра в жанре "поиск предметов", где ты играешь за фотографа, приглашённого на элитную хэллоуинскую вечеринку в старинном особняке. То, что начинается как светское событие, быстро оборачивается чередой жутких событий: тени сгущаются, гости исчезают, а твоя камера фиксирует больше, чем просто лица. Каждые 5 минут ты исследуешь новые локации, ищешь улики и решаешь головоломки, чтобы выбраться из зловещего лабиринта тайн.
Жанр "поиск предметов с квестами и головоломками" раскрывается здесь на полную. Исследуй мрачные залы, взаимодействуй с загадочными объектами и разгадывай тайны, скрытые за дверями, которые лучше было бы не открывать. Игра полностью локализована на русский, включает классические мини-игры, сбор коллекций, квестовые задания и атмосферный сюжет. Проверь свою наблюдательность — и постарайся не потеряться в этом билете в один конец.
Без рекламы
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