Описание

CHERNOFEAR: Evil of Pripyat — это атмосферный шутер от первого лица, действие которого разворачивается в мрачной постапокалиптической зоне. Ты играешь за оперативника, отправленного в Припять для выполнения секретной миссии. Каждый шаг по заброшенным улицам, подвалам и лабораториям может стать последним: мутанты охотятся на звук, а ресурсы на вес золота.





В игре тебя ждёт разнообразный арсенал, поиск припасов, продуманное перемещение по уровням и напряжённые сражения. Используй скрытность, чтобы избегать прямых столкновений, или вступай в бой с уродливыми тварями лицом к лицу. Хорошая оптимизация, узнаваемая стилистика и большой запас контента делают игру достойной внимания любителей шутеров и хоррор-приключений.