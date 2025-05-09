ЧЕРНОСТРАХ: Зло Припяти (Мод, Unlocked) 1.40
Исследуй зону отчуждения, сражайся с мутантами и выполни смертельно опасную миссию
CHERNOFEAR: Evil of Pripyat — это атмосферный шутер от первого лица, действие которого разворачивается в мрачной постапокалиптической зоне. Ты играешь за оперативника, отправленного в Припять для выполнения секретной миссии. Каждый шаг по заброшенным улицам, подвалам и лабораториям может стать последним: мутанты охотятся на звук, а ресурсы на вес золота.
В игре тебя ждёт разнообразный арсенал, поиск припасов, продуманное перемещение по уровням и напряжённые сражения. Используй скрытность, чтобы избегать прямых столкновений, или вступай в бой с уродливыми тварями лицом к лицу. Хорошая оптимизация, узнаваемая стилистика и большой запас контента делают игру достойной внимания любителей шутеров и хоррор-приключений.
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