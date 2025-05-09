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ЧЕРНОСТРАХ: Зло Припяти (Мод, Unlocked)

ЧЕРНОСТРАХ: Зло Припяти (Мод, Unlocked) 1.40

Исследуй зону отчуждения, сражайся с мутантами и выполни смертельно опасную миссию
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Версия:
1.40
Требования:
Android 9
Разработчик:
AnomalyGameStudio
Категория:
Экшен / На русском
Обновлено:
Сегодня, 14:26
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 624 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
11
Скриншоты
Описание

CHERNOFEAR: Evil of Pripyat — это атмосферный шутер от первого лица, действие которого разворачивается в мрачной постапокалиптической зоне. Ты играешь за оперативника, отправленного в Припять для выполнения секретной миссии. Каждый шаг по заброшенным улицам, подвалам и лабораториям может стать последним: мутанты охотятся на звук, а ресурсы на вес золота.


В игре тебя ждёт разнообразный арсенал, поиск припасов, продуманное перемещение по уровням и напряжённые сражения. Используй скрытность, чтобы избегать прямых столкновений, или вступай в бой с уродливыми тварями лицом к лицу. Хорошая оптимизация, узнаваемая стилистика и большой запас контента делают игру достойной внимания любителей шутеров и хоррор-приключений.


Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

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