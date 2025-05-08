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The House: Экшен-хоррор (Полная версия)

The House: Экшен-хоррор (Полная версия) 1.17

Проверишь ли ты страшные слухи — и выберешься ли живым из дома?
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Версия:
1.17
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
EGProject
Категория:
Приключения / На русском / Платные
Обновлено:
Сегодня, 14:02
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 107 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
20
Скриншоты
Описание

The House: Action-horror — это хоррор от первого лица с элементами выживания, в котором ты берёшь на себя роль искателя острых ощущений. Заброшенный особняк, наполненный тревожными легендами, манит героя проверить, что правда, а что — вымысел. Но как только ты входишь, двери захлопываются, и начинается охота. Хищное существо с разумом и инстинктом загонщика будет пытаться поймать тебя — в темноте, через коридоры, с ловушками на каждом шагу.


Чтобы выжить, тебе придётся анализировать пространство, планировать путь и избегать тупиков. Мрачная атмосфера, интерактивные объекты и непредсказуемость противника создают сильное чувство напряжения. Поддержка геймпада, оптимизация под мобильные устройства и офлайн-доступ делают игру удобной в любой ситуации. Откроешь ли ты все тайны дома или станешь его частью — решать тебе.


Информация о модах

Полная версия

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Игра входит в подборки:
Игры из подборки Хорроры
Хорроры
 Теги темы: Хоррор

Скачать The House: Экшен-хоррор (Полная версия) v1.17 MOD APK

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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