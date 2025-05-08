Описание

The House: Action-horror — это хоррор от первого лица с элементами выживания, в котором ты берёшь на себя роль искателя острых ощущений. Заброшенный особняк, наполненный тревожными легендами, манит героя проверить, что правда, а что — вымысел. Но как только ты входишь, двери захлопываются, и начинается охота. Хищное существо с разумом и инстинктом загонщика будет пытаться поймать тебя — в темноте, через коридоры, с ловушками на каждом шагу.





Чтобы выжить, тебе придётся анализировать пространство, планировать путь и избегать тупиков. Мрачная атмосфера, интерактивные объекты и непредсказуемость противника создают сильное чувство напряжения. Поддержка геймпада, оптимизация под мобильные устройства и офлайн-доступ делают игру удобной в любой ситуации. Откроешь ли ты все тайны дома или станешь его частью — решать тебе.