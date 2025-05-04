Paranormal Territory 2 (Полная версия) 3
Хоррор в доме, где тебя ждали — но не как гостя
Paranormal Territory 2 — это атмосферный хоррор от первого лица, в котором ты играешь за человека, откликнувшегося на странное приглашение. Тебя зовут проверить дом, где якобы происходят необъяснимые вещи. Всё начинается спокойно: скрип половиц, тишина, закрытые двери… Но с каждым шагом напряжение растёт, а ощущение, что ты здесь — лишний, становится всё отчётливей. Паранормальные события не заставят себя ждать, и теперь твоя цель — не просто разобраться в происходящем, а выбраться живым.
Разработчики добавили интерактивную среду, скрытые объекты и непредсказуемые скримеры, чтобы удерживать игрока в постоянном напряжении. Атмосфера одиночества, таинственные дневники и загадочные шумы подталкивают исследовать каждую комнату, не зная, что ждёт за следующим углом. Оффлайн-режим, простое управление и классический визуальный стиль делают игру доступной, но пугающе глубокой. Если тебе по вкусу интерактивные кошмары, в которые верится — это то, что стоит пройти.
Полная версия
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Установка
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Обычные
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Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
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