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Paranormal Territory 2 (Полная версия)

Paranormal Territory 2 (Полная версия) 3

Хоррор в доме, где тебя ждали — но не как гостя
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Версия:
3
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
AGaming+
Категория:
Приключения / На русском / Платные
Обновлено:
Сегодня, 13:57
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 188 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
18
Скриншоты
Описание

Paranormal Territory 2 — это атмосферный хоррор от первого лица, в котором ты играешь за человека, откликнувшегося на странное приглашение. Тебя зовут проверить дом, где якобы происходят необъяснимые вещи. Всё начинается спокойно: скрип половиц, тишина, закрытые двери… Но с каждым шагом напряжение растёт, а ощущение, что ты здесь — лишний, становится всё отчётливей. Паранормальные события не заставят себя ждать, и теперь твоя цель — не просто разобраться в происходящем, а выбраться живым.


Разработчики добавили интерактивную среду, скрытые объекты и непредсказуемые скримеры, чтобы удерживать игрока в постоянном напряжении. Атмосфера одиночества, таинственные дневники и загадочные шумы подталкивают исследовать каждую комнату, не зная, что ждёт за следующим углом. Оффлайн-режим, простое управление и классический визуальный стиль делают игру доступной, но пугающе глубокой. Если тебе по вкусу интерактивные кошмары, в которые верится — это то, что стоит пройти.


Информация о модах

Полная версия

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Игра входит в подборки:
Игры из подборки Хорроры
Хорроры
 Теги темы: Хоррор

Скачать Paranormal Territory 2 (Полная версия) v3 MOD APK

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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