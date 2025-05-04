States Builder: Торговый мир (Мод меню) 1.8.3
Строй цепочки поставок и развивай цивилизацию по всему миру
States Builder: Торговый мир — это стратегический симулятор, в котором ты развиваешь человечество, начиная с ручного труда и заканчивая мегаполисами. Срубай деревья, добывай руду, обрабатывай ресурсы и строй предприятия. Каждая цепочка поставок — это путь к новым возможностям: чем эффективнее экономика, тем быстрее открываются новые регионы.
Ты начнёшь с деревни и шаг за шагом расширишь влияние до целых материков. Постепенно разблокируешь города, континенты и глобальные логистические сети. Улучшай производственные здания, наращивай доход и решай управленческие задачи. Если хочется неспешной, но продуманной стратегии с ощущением роста — попробуй построить свой мир прямо сейчас.
- Меню модов
- Валюта всегда увеличивается
Скачать States Builder: Торговый мир (Мод меню) v1.8.3 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.