Описание

States Builder: Торговый мир — это стратегический симулятор, в котором ты развиваешь человечество, начиная с ручного труда и заканчивая мегаполисами. Срубай деревья, добывай руду, обрабатывай ресурсы и строй предприятия. Каждая цепочка поставок — это путь к новым возможностям: чем эффективнее экономика, тем быстрее открываются новые регионы.





Ты начнёшь с деревни и шаг за шагом расширишь влияние до целых материков. Постепенно разблокируешь города, континенты и глобальные логистические сети. Улучшай производственные здания, наращивай доход и решай управленческие задачи. Если хочется неспешной, но продуманной стратегии с ощущением роста — попробуй построить свой мир прямо сейчас.