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States Builder: Торговый мир (Мод меню)

States Builder: Торговый мир (Мод меню) 1.8.3

Строй цепочки поставок и развивай цивилизацию по всему миру
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Версия:
1.8.3
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
SayGames Ltd
Категория:
Стратегии / На русском
Обновлено:
Сегодня, 11:17
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 116 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
6
Скриншоты
Описание

States Builder: Торговый мир — это стратегический симулятор, в котором ты развиваешь человечество, начиная с ручного труда и заканчивая мегаполисами. Срубай деревья, добывай руду, обрабатывай ресурсы и строй предприятия. Каждая цепочка поставок — это путь к новым возможностям: чем эффективнее экономика, тем быстрее открываются новые регионы.


Ты начнёшь с деревни и шаг за шагом расширишь влияние до целых материков. Постепенно разблокируешь города, континенты и глобальные логистические сети. Улучшай производственные здания, наращивай доход и решай управленческие задачи. Если хочется неспешной, но продуманной стратегии с ощущением роста — попробуй построить свой мир прямо сейчас.


Информация о модах
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 Теги темы: Мод меню

Скачать States Builder: Торговый мир (Мод меню) v1.8.3 MOD APK

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Скачать States Builder: Торговый мир (Мод меню) 116 Мб Ссылка 2 116 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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