android-1.ru / Игры / Стратегии / Battlesmiths: Средневековье (Мод меню)
Battlesmiths: Средневековье (Мод меню)

Battlesmiths: Средневековье (Мод меню) 2.11.0

Стань мастером кузнечного дела в мире мечей, магии и заказов
0
0
Скачать
Telegram Подписаться на обновления
Нужно обновить?
Версия:
2.11.0
Требования:
Android 9
Разработчик:
Ragnarocket
Категория:
Стратегии / На русском
Обновлено:
Сегодня, 14:44
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 489 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
15
Скриншоты
Описание

Battlesmiths: Craft World — это ролевая стратегия с элементами симулятора, где ты играешь за путешествующего кузнеца, идущего от деревни к замку, от простых подков до легендарных мечей. Твоя задача — исследовать мир, собирать редкие ресурсы, изучать древние схемы и создавать оружие, которое может изменить судьбу целых королевств. Каждые пять минут — это новый заказ, редкий металл или встреча с любопытным клиентом.


Ты не просто куёшь броню — ты строишь репутацию. Общайся с рыцарями, аристократами и конкурентами-кузнецами, принимай участие в ярмарках, развивай своё ремесло, открывай улучшения и находи уникальные чертежи. Построй мастерскую, стань незаменимым мастером в мире, где спрос на хорошее лезвие всегда высок. И помни: чем выше слава — тем сложнее заказы… и тем больше от них зависит.


Информация о модах

Скорость игры (x1 - x10)

Показать полностью
 Теги темы: Мод меню

Скачать Battlesmiths: Средневековье (Мод меню) v2.11.0 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать из Google Play
Скачать Battlesmiths: Средневековье (Мод меню) 489 Мб Ссылка 2 489 Мб
Качай прямо в Telegram без рекламы, на хорошей скорости.

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Mystery Matters (Мод, Много денег)
Mystery Matters (Мод, Много денег)
Version: 2.9.0
Room Escape: Strange Case 3 (Мод, Unlocked)
Room Escape: Strange Case 3 (Мод, Unlocked)
Version: 1.0.4
Солитер: Девушки в костюмах
Солитер: Девушки в костюмах
Version: 1.0.2
The Mr. Rabbit Magic Show
The Mr. Rabbit Magic Show
Version: 1.1.3
Path of Mystic Beasts
Path of Mystic Beasts
Version: 212
Last Stand: Survival Z Shooter
Last Stand: Survival Z Shooter
Version: 1.0.1
Поиск предметов: Find It All
Поиск предметов: Find It All
Version: 1.2.2
Sunset Hills (Мод, Unlocked)
Sunset Hills (Мод, Unlocked)
Version: 1.0.22

Отзывы о Battlesmiths: Средневековье (Мод меню)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив