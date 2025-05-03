Battlesmiths: Средневековье (Мод меню) 2.11.0
Стань мастером кузнечного дела в мире мечей, магии и заказов
Battlesmiths: Craft World — это ролевая стратегия с элементами симулятора, где ты играешь за путешествующего кузнеца, идущего от деревни к замку, от простых подков до легендарных мечей. Твоя задача — исследовать мир, собирать редкие ресурсы, изучать древние схемы и создавать оружие, которое может изменить судьбу целых королевств. Каждые пять минут — это новый заказ, редкий металл или встреча с любопытным клиентом.
Ты не просто куёшь броню — ты строишь репутацию. Общайся с рыцарями, аристократами и конкурентами-кузнецами, принимай участие в ярмарках, развивай своё ремесло, открывай улучшения и находи уникальные чертежи. Построй мастерскую, стань незаменимым мастером в мире, где спрос на хорошее лезвие всегда высок. И помни: чем выше слава — тем сложнее заказы… и тем больше от них зависит.
Скорость игры (x1 - x10)
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Запомни▶
Установка
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Формат
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Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.