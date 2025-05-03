Описание

Battlesmiths: Craft World — это ролевая стратегия с элементами симулятора, где ты играешь за путешествующего кузнеца, идущего от деревни к замку, от простых подков до легендарных мечей. Твоя задача — исследовать мир, собирать редкие ресурсы, изучать древние схемы и создавать оружие, которое может изменить судьбу целых королевств. Каждые пять минут — это новый заказ, редкий металл или встреча с любопытным клиентом.





Ты не просто куёшь броню — ты строишь репутацию. Общайся с рыцарями, аристократами и конкурентами-кузнецами, принимай участие в ярмарках, развивай своё ремесло, открывай улучшения и находи уникальные чертежи. Построй мастерскую, стань незаменимым мастером в мире, где спрос на хорошее лезвие всегда высок. И помни: чем выше слава — тем сложнее заказы… и тем больше от них зависит.