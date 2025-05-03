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Path of Mystic Beasts

Path of Mystic Beasts 212

Призывай духов и сражайся с чудовищами из древних легенд
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Версия:
212
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
IMIYOO
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Сегодня, 01:10
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 476 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Скриншоты
Описание

Path of Mystic Beasts — это пошаговая стратегия с элементами авто-боя, где восточные мифы и духи природы оживают на поле битвы. Ты собираешь отряд из героев, пробуждаешь силу стихий и используешь древние формации, чтобы побеждать монстров, вдохновлённых легендами Шань Хай Цзин. Каждое сражение — проверка тактики, состав команды и правильное распределение силы.


Открывай новые миры, усиливай героев, разблокируй мощные заклинания и командуй легендарными зверями в непрерывном прогрессе. Игра подойдёт тем, кто ценит глубокую стратегию, атмосферу восточного фэнтези и возможность управлять боем без лишней суеты. Создай идеальную команду и пройди путь от ученика до мастера стихий.


Информация о модах

Полная версия

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 Теги темы: оригинал

Скачать Path of Mystic Beasts v212 MOD APK

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Скачать Path of Mystic Beasts 476 Мб Ссылка 2 476 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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