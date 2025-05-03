Описание

Path of Mystic Beasts — это пошаговая стратегия с элементами авто-боя, где восточные мифы и духи природы оживают на поле битвы. Ты собираешь отряд из героев, пробуждаешь силу стихий и используешь древние формации, чтобы побеждать монстров, вдохновлённых легендами Шань Хай Цзин. Каждое сражение — проверка тактики, состав команды и правильное распределение силы.





Открывай новые миры, усиливай героев, разблокируй мощные заклинания и командуй легендарными зверями в непрерывном прогрессе. Игра подойдёт тем, кто ценит глубокую стратегию, атмосферу восточного фэнтези и возможность управлять боем без лишней суеты. Создай идеальную команду и пройди путь от ученика до мастера стихий.