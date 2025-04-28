android-1.ru / Игры / Стратегии / Frost Saga: Tower Defense (Мод меню)
Frost Saga: Tower Defense (Мод меню)

Frost Saga: Tower Defense (Мод меню) 10.1.5

Строй башни, управляй героем и побеждай в эпических боях с элементами roguelike и кооператива
0
0
Скачать
Telegram Подписаться на обновления
Нужно обновить?
Версия:
10.1.5
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
MAX GAME PTE.LTD.
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Сегодня, 00:22
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 476 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4
Скриншоты
Описание

Frost Saga: Tower Defense — это динамичная стратегия с элементами RPG, где ты создаёшь боевой состав башен разных стихий, управляешь героем в реальном времени и формируешь маршруты для врагов. Каждые пять минут — новые баффы, неожиданные волны монстров и возможность усилить свою оборону разрушительными навыками.


Игра предлагает кооперативный режим против легендарных боссов, прокачку башен, сбор случайных улучшений в стиле roguelike и сражения на глобальной арене гильдий. Работает офлайн и подойдёт тем, кто ищет комбинацию стратегии, экшена и командной тактики. Победа будет за теми, кто умеет строить, думать и действовать быстро!


Информация о модах
  • Меню модов
  • Множитель урона
  • Разблокировано 
  • Без рекламы
Показать полностью
Игра входит в подборки:
Игры из подборки Tower Defense на Андроид
Tower Defense на Андроид
 Теги темы: Мод меню

Скачать Frost Saga: Tower Defense (Мод меню) v10.1.5 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать из Google Play
Скачать Frost Saga: Tower Defense (Мод меню) 476 Мб Ссылка 2 476 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Pirate Ships・Строй и сражайся (Мод меню)
Pirate Ships・Строй и сражайся (Мод меню)
Version: 1.31.1
Seven Hearts (Мод Меню)
Seven Hearts (Мод Меню)
Version: 1.3.33
Apex Girl (Мод, Без рекламы)
Apex Girl (Мод, Без рекламы)
Version: 1.0.78
Pirate World (Мод меню)
Pirate World (Мод меню)
Version: 1.0
Ninjutsu Academy (Мод меню)
Ninjutsu Academy (Мод меню)
Version: 1.0
Bumpington (Мод, Без рекламы)
Bumpington (Мод, Без рекламы)
Version: 0.13
Fortress Battle (Мод, Без рекламы)
Fortress Battle (Мод, Без рекламы)
Version: 2.40.0
Legion Clash
Legion Clash
Version: 0.0.2

Отзывы о Frost Saga: Tower Defense (Мод меню)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив