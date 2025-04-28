Frost Saga: Tower Defense (Мод меню) 10.1.5
Строй башни, управляй героем и побеждай в эпических боях с элементами roguelike и кооператива
Frost Saga: Tower Defense — это динамичная стратегия с элементами RPG, где ты создаёшь боевой состав башен разных стихий, управляешь героем в реальном времени и формируешь маршруты для врагов. Каждые пять минут — новые баффы, неожиданные волны монстров и возможность усилить свою оборону разрушительными навыками.
Игра предлагает кооперативный режим против легендарных боссов, прокачку башен, сбор случайных улучшений в стиле roguelike и сражения на глобальной арене гильдий. Работает офлайн и подойдёт тем, кто ищет комбинацию стратегии, экшена и командной тактики. Победа будет за теми, кто умеет строить, думать и действовать быстро!
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