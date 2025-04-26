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Apex Girl (Мод, Без рекламы)

Apex Girl (Мод, Без рекламы) 1.0.78

Найди талант, создай звезду и захвати медиапространство в музыкальном бизнес-симуляторе
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Версия:
1.0.78
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
A3Games
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Сегодня, 12:42
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 875 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
17
Скриншоты
Описание

Apex Girl — это симулятор продюсера, где ты ищешь молодых исполнительниц, развиваешь их карьеру и управляешь их имиджем. Каждые пять минут ты выбираешь стиль одежды, музыкальные направления, заключаешь рекламные сделки и строишь стратегии продвижения. Твоя задача — не только вывести девушек на сцену, но и сделать их именами, о которых будут говорить все медиа.


Игра предлагает систему общения, управления эмоциями и развития отношений, где важно правильно мотивировать подопечных, сохраняя фокус на бизнесе. Успех зависит от твоей тактики: как монополизировать эфир, увеличить прибыль и обойти конкурентов. Игра работает офлайн и отлично подойдёт тем, кто любит сочетание симуляторов менеджмента и лёгких социальных механик. Сможешь ли ты создать самую яркую звезду шоу-бизнеса?


Информация о модах

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 Теги темы: Без рекламы

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Скачать Apex Girl (Мод, Без рекламы) 875 Мб Ссылка 2 875 Мб
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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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