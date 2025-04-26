Apex Girl (Мод, Без рекламы) 1.0.78
Найди талант, создай звезду и захвати медиапространство в музыкальном бизнес-симуляторе
Apex Girl — это симулятор продюсера, где ты ищешь молодых исполнительниц, развиваешь их карьеру и управляешь их имиджем. Каждые пять минут ты выбираешь стиль одежды, музыкальные направления, заключаешь рекламные сделки и строишь стратегии продвижения. Твоя задача — не только вывести девушек на сцену, но и сделать их именами, о которых будут говорить все медиа.
Игра предлагает систему общения, управления эмоциями и развития отношений, где важно правильно мотивировать подопечных, сохраняя фокус на бизнесе. Успех зависит от твоей тактики: как монополизировать эфир, увеличить прибыль и обойти конкурентов. Игра работает офлайн и отлично подойдёт тем, кто любит сочетание симуляторов менеджмента и лёгких социальных механик. Сможешь ли ты создать самую яркую звезду шоу-бизнеса?
Взлом скорости, без рекламы.
Скачать Apex Girl (Мод, Без рекламы) v1.0.78 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.