Описание

Apex Girl — это симулятор продюсера, где ты ищешь молодых исполнительниц, развиваешь их карьеру и управляешь их имиджем. Каждые пять минут ты выбираешь стиль одежды, музыкальные направления, заключаешь рекламные сделки и строишь стратегии продвижения. Твоя задача — не только вывести девушек на сцену, но и сделать их именами, о которых будут говорить все медиа.





Игра предлагает систему общения, управления эмоциями и развития отношений, где важно правильно мотивировать подопечных, сохраняя фокус на бизнесе. Успех зависит от твоей тактики: как монополизировать эфир, увеличить прибыль и обойти конкурентов. Игра работает офлайн и отлично подойдёт тем, кто любит сочетание симуляторов менеджмента и лёгких социальных механик. Сможешь ли ты создать самую яркую звезду шоу-бизнеса?