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Plants vs. Zombies: Legend

Plants vs. Zombies: Legend 2.03

Plants vs. Zombies: LEGEND — хардкорное фанатское переосмысление для Android
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Версия:
2.03
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Сегодня, 21:50
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 58 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

Plants vs. Zombies: LEGEND — это неофициальная игра-продолжение от китайского разработчика Radish Fan (宅宅萝卜), созданная на движке оригинальной PvZ и распространяемая бесплатно через itch.io и APK-файлы. Автора вдохновил классический tower-defense, но он резко поднял планку сложности, добавив более агрессивных зомби, новые виды растений и нестандартные уровни-головоломки. Фан-проект пока находится в стадии активной разработки, поэтому обновления выходят нерегулярно, а баланс продолжает меняться.


Актуальная демо-сборка 体验版 2.03 (6 января 2025 г.) весит около 58 МБ, требует Android 5.1+ и вносит очередные исправления ошибок. Помимо повышенного урона зомби и урезанной добычи солнца, автор экспериментирует с уникальными механиками ночных волн и мини-боссов, превращая знакомый геймплей в настоящий «roguelike-челлендж». За новыми патчами удобнее всего следить на Discord-сервере Radish Field, где выкладываются свежие APK-файлы и собирается комьюнити тестеров. LEGEND не связана с EA/PopCap и распространяется исключительно в целях фан-трибута.


Информация о модах

Последняя версия

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Скачать Plants vs. Zombies: Legend v2.03 MOD APK

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Скачать Plants vs. Zombies: Legend 58 Мб Ссылка 2 58 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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