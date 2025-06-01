Описание

Plants vs. Zombies: LEGEND — это неофициальная игра-продолжение от китайского разработчика Radish Fan (宅宅萝卜), созданная на движке оригинальной PvZ и распространяемая бесплатно через itch.io и APK-файлы. Автора вдохновил классический tower-defense, но он резко поднял планку сложности, добавив более агрессивных зомби, новые виды растений и нестандартные уровни-головоломки. Фан-проект пока находится в стадии активной разработки, поэтому обновления выходят нерегулярно, а баланс продолжает меняться.





Актуальная демо-сборка 体验版 2.03 (6 января 2025 г.) весит около 58 МБ, требует Android 5.1+ и вносит очередные исправления ошибок. Помимо повышенного урона зомби и урезанной добычи солнца, автор экспериментирует с уникальными механиками ночных волн и мини-боссов, превращая знакомый геймплей в настоящий «roguelike-челлендж». За новыми патчами удобнее всего следить на Discord-сервере Radish Field, где выкладываются свежие APK-файлы и собирается комьюнити тестеров. LEGEND не связана с EA/PopCap и распространяется исключительно в целях фан-трибута.