Plants vs. Zombies: Legend 2.03
Plants vs. Zombies: LEGEND — хардкорное фанатское переосмысление для Android
Plants vs. Zombies: LEGEND — это неофициальная игра-продолжение от китайского разработчика Radish Fan (宅宅萝卜), созданная на движке оригинальной PvZ и распространяемая бесплатно через itch.io и APK-файлы. Автора вдохновил классический tower-defense, но он резко поднял планку сложности, добавив более агрессивных зомби, новые виды растений и нестандартные уровни-головоломки. Фан-проект пока находится в стадии активной разработки, поэтому обновления выходят нерегулярно, а баланс продолжает меняться.
Актуальная демо-сборка 体验版 2.03 (6 января 2025 г.) весит около 58 МБ, требует Android 5.1+ и вносит очередные исправления ошибок. Помимо повышенного урона зомби и урезанной добычи солнца, автор экспериментирует с уникальными механиками ночных волн и мини-боссов, превращая знакомый геймплей в настоящий «roguelike-челлендж». За новыми патчами удобнее всего следить на Discord-сервере Radish Field, где выкладываются свежие APK-файлы и собирается комьюнити тестеров. LEGEND не связана с EA/PopCap и распространяется исключительно в целях фан-трибута.
Последняя версия
Скачать Plants vs. Zombies: Legend v2.03 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.