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Stick Clash: Infinity (Мод, Без рекламы)

Stick Clash: Infinity (Мод, Без рекламы) 4.0.0.5

Столкни армии стикменов — побеждай числом, тактикой и ловкостью
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Версия:
4.0.0.5
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
StickAI Labs
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Сегодня, 19:19
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 138 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Скриншоты
Описание

Stick Clash: Infinity — это стратегическая экшен-аркада, где каждая битва — это головоломка на скорость мышления. Ты начинаешь с маленькой группой стикменов и сражаешься с вражескими отрядами, собирая союзников, захватывая точки и побеждая всё более сильных противников. Основная петля — захват, усиление и правильный маршрут.


Игра предлагает разнообразные режимы — от кампании до PvE-боссов, где важны не только численность, но и момент атаки. Подбирай порядок боёв, избегай ловушек и комбинируй силы, чтобы одержать верх. Stick Clash: Infinity быстро втягивает: каждая победа — это шаг к новым картам, героям и апгрейдам. Готов ли ты доказать, что у тебя есть всё, чтобы вести армию к вершине?


Информация о модах

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 Теги темы: Без рекламы

Скачать Stick Clash: Infinity (Мод, Без рекламы) v4.0.0.5 MOD APK

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

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