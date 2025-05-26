Описание

Stick Clash: Infinity — это стратегическая экшен-аркада, где каждая битва — это головоломка на скорость мышления. Ты начинаешь с маленькой группой стикменов и сражаешься с вражескими отрядами, собирая союзников, захватывая точки и побеждая всё более сильных противников. Основная петля — захват, усиление и правильный маршрут.





Игра предлагает разнообразные режимы — от кампании до PvE-боссов, где важны не только численность, но и момент атаки. Подбирай порядок боёв, избегай ловушек и комбинируй силы, чтобы одержать верх. Stick Clash: Infinity быстро втягивает: каждая победа — это шаг к новым картам, героям и апгрейдам. Готов ли ты доказать, что у тебя есть всё, чтобы вести армию к вершине?