Stick Clash: Infinity (Мод, Без рекламы) 4.0.0.5
Столкни армии стикменов — побеждай числом, тактикой и ловкостью
Stick Clash: Infinity — это стратегическая экшен-аркада, где каждая битва — это головоломка на скорость мышления. Ты начинаешь с маленькой группой стикменов и сражаешься с вражескими отрядами, собирая союзников, захватывая точки и побеждая всё более сильных противников. Основная петля — захват, усиление и правильный маршрут.
Игра предлагает разнообразные режимы — от кампании до PvE-боссов, где важны не только численность, но и момент атаки. Подбирай порядок боёв, избегай ловушек и комбинируй силы, чтобы одержать верх. Stick Clash: Infinity быстро втягивает: каждая победа — это шаг к новым картам, героям и апгрейдам. Готов ли ты доказать, что у тебя есть всё, чтобы вести армию к вершине?
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Обычные
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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.