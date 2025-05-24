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Mecharashi (Мод, Без рекламы)

Mecharashi (Мод, Без рекламы) 1.15.0

Тактические шахматы на мехах: настрой меха и раскрой военный заговор
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Версия:
1.15.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Сегодня, 17:10
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 1.7 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
7
Скриншоты
Описание

Mecharashi — это научно-фантастическая стратегия с мехами, сочетающая геймплей военных шахмат с глубокой кастомизацией боевых машин. Ты ведёшь команду наёмников Cheetah Logistics сквозь конфликтующий мир недалёкого будущего, где битвы разворачиваются не только на земле, но и в умах командиров. Каждые пять минут — это выбор: отстроить бойца, просчитать ход, рискнуть.


Ты можешь настраивать корпус, руки, ноги, системы вооружения, подгоняя меха под тактику и карту. Игровое поле — это зона свободы, где нет универсальных решений. А за кулисами военных миссий скрывается таинственная женская организация "Тан" и глобальный заговор, в который ты вовлечён не по своей воле. Mecharashi — это не просто сражения, это мат с погружением: каждый модуль — ход, каждая победа — компромисс.


Информация о модах

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 Теги темы: Без рекламы

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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