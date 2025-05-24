Mecharashi (Мод, Без рекламы) 1.15.0
Тактические шахматы на мехах: настрой меха и раскрой военный заговор
Mecharashi — это научно-фантастическая стратегия с мехами, сочетающая геймплей военных шахмат с глубокой кастомизацией боевых машин. Ты ведёшь команду наёмников Cheetah Logistics сквозь конфликтующий мир недалёкого будущего, где битвы разворачиваются не только на земле, но и в умах командиров. Каждые пять минут — это выбор: отстроить бойца, просчитать ход, рискнуть.
Ты можешь настраивать корпус, руки, ноги, системы вооружения, подгоняя меха под тактику и карту. Игровое поле — это зона свободы, где нет универсальных решений. А за кулисами военных миссий скрывается таинственная женская организация "Тан" и глобальный заговор, в который ты вовлечён не по своей воле. Mecharashi — это не просто сражения, это мат с погружением: каждый модуль — ход, каждая победа — компромисс.
Без рекламы
Скачать Mecharashi (Мод, Без рекламы) v1.15.0 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.