Описание

Mecharashi — это научно-фантастическая стратегия с мехами, сочетающая геймплей военных шахмат с глубокой кастомизацией боевых машин. Ты ведёшь команду наёмников Cheetah Logistics сквозь конфликтующий мир недалёкого будущего, где битвы разворачиваются не только на земле, но и в умах командиров. Каждые пять минут — это выбор: отстроить бойца, просчитать ход, рискнуть.





Ты можешь настраивать корпус, руки, ноги, системы вооружения, подгоняя меха под тактику и карту. Игровое поле — это зона свободы, где нет универсальных решений. А за кулисами военных миссий скрывается таинственная женская организация "Тан" и глобальный заговор, в который ты вовлечён не по своей воле. Mecharashi — это не просто сражения, это мат с погружением: каждый модуль — ход, каждая победа — компромисс.