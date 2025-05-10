Описание

Heroes of Darkness – TD — это тёмное фэнтези в жанре Tower Defense, где ты управляешь армией существ ночи, защищающих своё королевство от захватчиков. Каждые 5 минут ты размещаешь башни, усиливаешь защиту и призываешь легендарных героев, чтобы отбить волны света, пытающиеся стереть тьму. Атмосфера — мрачная, музыка — тревожная, враги — беспощадные.





В Heroes of Darkness – TD сочетаются тёмная эстетика, глубокая стратегия и система героев с уникальными силами. Ты открываешь новых повелителей тьмы, прокачиваешь их способности и комбинируешь умения для максимального урона. Башни улучшаются по разным веткам, а каждый уровень бросает новые вызовы. Работает офлайн, подходит для тех, кто устал от ярких сказок. Стань тенью, которая спасёт мир от света.