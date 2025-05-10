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Heroes of Darkness - TD (Мод Меню)

Heroes of Darkness - TD (Мод Меню) 1.0.5

Построй защиту в царстве тьмы и сокруши силы света
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Версия:
1.0.5
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
REIMAGINE GAMING
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Сегодня, 15:10
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 115 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Скриншоты
Описание

Heroes of Darkness – TD — это тёмное фэнтези в жанре Tower Defense, где ты управляешь армией существ ночи, защищающих своё королевство от захватчиков. Каждые 5 минут ты размещаешь башни, усиливаешь защиту и призываешь легендарных героев, чтобы отбить волны света, пытающиеся стереть тьму. Атмосфера — мрачная, музыка — тревожная, враги — беспощадные.


В Heroes of Darkness – TD сочетаются тёмная эстетика, глубокая стратегия и система героев с уникальными силами. Ты открываешь новых повелителей тьмы, прокачиваешь их способности и комбинируешь умения для максимального урона. Башни улучшаются по разным веткам, а каждый уровень бросает новые вызовы. Работает офлайн, подходит для тех, кто устал от ярких сказок. Стань тенью, которая спасёт мир от света.


Информация о модах

Меню модов

Множитель урона

Режим Бога

Неограниченный Бриллиант

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 Теги темы: Мод меню

Скачать Heroes of Darkness - TD (Мод Меню) v1.0.5 MOD APK

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Скачать Heroes of Darkness - TD (Мод Меню) 115 Мб Ссылка 2 115 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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