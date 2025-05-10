Heroes of Darkness - TD (Мод Меню) 1.0.5
Построй защиту в царстве тьмы и сокруши силы света
Heroes of Darkness – TD — это тёмное фэнтези в жанре Tower Defense, где ты управляешь армией существ ночи, защищающих своё королевство от захватчиков. Каждые 5 минут ты размещаешь башни, усиливаешь защиту и призываешь легендарных героев, чтобы отбить волны света, пытающиеся стереть тьму. Атмосфера — мрачная, музыка — тревожная, враги — беспощадные.
В Heroes of Darkness – TD сочетаются тёмная эстетика, глубокая стратегия и система героев с уникальными силами. Ты открываешь новых повелителей тьмы, прокачиваешь их способности и комбинируешь умения для максимального урона. Башни улучшаются по разным веткам, а каждый уровень бросает новые вызовы. Работает офлайн, подходит для тех, кто устал от ярких сказок. Стань тенью, которая спасёт мир от света.
Меню модов
Множитель урона
Режим Бога
Неограниченный Бриллиант
Скачать Heroes of Darkness - TD (Мод Меню) v1.0.5 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.