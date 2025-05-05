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City Builder TD (Мод Меню)

City Builder TD (Мод Меню) 0.2

Построй город, расставь башни и отбейся от монстров
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Версия:
0.2
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Nytro Games
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Сегодня, 16:13
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 48 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
8
Скриншоты
Описание

City Builder TDЭто стратегическая игра в жанре Tower Defense с элементами градостроительства, где каждые 5 минут ты размещаешь здания на сетке, усиливаешь оборону и отражаешь волны врагов. Начинаешь с пустого участка и пары ресурсов — но с умной расстановкой построек, стен и башен можно превратить любую территорию в крепость. Главное — не забывать про угрозы вокруг: монстры не дремлют.


В City Builder TD сочетаются пошаговое развитие города и защита от внешних угроз. Ты выбираешь, какие здания построить — жилые дома, фермы, оборонительные башни или стены — и выстраиваешь стратегию выживания. С ростом уровня появляются новые постройки, апгрейды и враги с разными способностями. Игра работает офлайн, не требует спешки и позволяет экспериментировать со схемами развития. Хочешь построить город, который выстоит против всего? Проверь, на что ты способен как стратег.


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 Теги темы: Мод меню

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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