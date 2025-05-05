Описание

City Builder TD - Это стратегическая игра в жанре Tower Defense с элементами градостроительства, где каждые 5 минут ты размещаешь здания на сетке, усиливаешь оборону и отражаешь волны врагов. Начинаешь с пустого участка и пары ресурсов — но с умной расстановкой построек, стен и башен можно превратить любую территорию в крепость. Главное — не забывать про угрозы вокруг: монстры не дремлют.





В City Builder TD сочетаются пошаговое развитие города и защита от внешних угроз. Ты выбираешь, какие здания построить — жилые дома, фермы, оборонительные башни или стены — и выстраиваешь стратегию выживания. С ростом уровня появляются новые постройки, апгрейды и враги с разными способностями. Игра работает офлайн, не требует спешки и позволяет экспериментировать со схемами развития. Хочешь построить город, который выстоит против всего? Проверь, на что ты способен как стратег.