City Builder TD (Мод Меню) 0.2
Построй город, расставь башни и отбейся от монстров
City Builder TD - Это стратегическая игра в жанре Tower Defense с элементами градостроительства, где каждые 5 минут ты размещаешь здания на сетке, усиливаешь оборону и отражаешь волны врагов. Начинаешь с пустого участка и пары ресурсов — но с умной расстановкой построек, стен и башен можно превратить любую территорию в крепость. Главное — не забывать про угрозы вокруг: монстры не дремлют.
В City Builder TD сочетаются пошаговое развитие города и защита от внешних угроз. Ты выбираешь, какие здания построить — жилые дома, фермы, оборонительные башни или стены — и выстраиваешь стратегию выживания. С ростом уровня появляются новые постройки, апгрейды и враги с разными способностями. Игра работает офлайн, не требует спешки и позволяет экспериментировать со схемами развития. Хочешь построить город, который выстоит против всего? Проверь, на что ты способен как стратег.
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Установка
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Формат
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Обычные
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Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.