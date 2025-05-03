Last Stand: Survival Z Shooter 1.0.1
Останови волну зомби и спаси мир в постапокалиптическом бою
Last Stand: Survival Shooter — это шутер от третьего лица в мире, где человечество балансирует на грани исчезновения, а выжившие сражаются за каждую минуту жизни. Каждые пять минут — это новый бой, поиск ресурсов и оборона от нескончаемой орды. Строй укрытия, модернизируй оружие, собирай припасы и выживай в условиях постоянной угрозы.
Игру отличают напряжённые волны зомби, развитие базы, апгрейды снаряжения и динамичные сражения, в которых точность, стратегия и реакция решают всё. Постепенно открываются новые зоны, типы врагов и сюжетные повороты, а каждый шаг приближает к главной цели — вернуть надежду миру, захваченному хаосом.
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