Описание

Last Stand: Survival Shooter — это шутер от третьего лица в мире, где человечество балансирует на грани исчезновения, а выжившие сражаются за каждую минуту жизни. Каждые пять минут — это новый бой, поиск ресурсов и оборона от нескончаемой орды. Строй укрытия, модернизируй оружие, собирай припасы и выживай в условиях постоянной угрозы.





Игру отличают напряжённые волны зомби, развитие базы, апгрейды снаряжения и динамичные сражения, в которых точность, стратегия и реакция решают всё. Постепенно открываются новые зоны, типы врагов и сюжетные повороты, а каждый шаг приближает к главной цели — вернуть надежду миру, захваченному хаосом.