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Last Stand: Survival Z Shooter

Last Stand: Survival Z Shooter 1.0.1

Останови волну зомби и спаси мир в постапокалиптическом бою
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Версия:
1.0.1
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Puzzle Games Saga
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Сегодня, 01:09
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 52 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4
Скриншоты
Описание

Last Stand: Survival Shooter — это шутер от третьего лица в мире, где человечество балансирует на грани исчезновения, а выжившие сражаются за каждую минуту жизни. Каждые пять минут — это новый бой, поиск ресурсов и оборона от нескончаемой орды. Строй укрытия, модернизируй оружие, собирай припасы и выживай в условиях постоянной угрозы.


Игру отличают напряжённые волны зомби, развитие базы, апгрейды снаряжения и динамичные сражения, в которых точность, стратегия и реакция решают всё. Постепенно открываются новые зоны, типы врагов и сюжетные повороты, а каждый шаг приближает к главной цели — вернуть надежду миру, захваченному хаосом.


Информация о модах

Полная версия

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 Теги темы: оригинал

Скачать Last Stand: Survival Z Shooter v1.0.1 MOD APK

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Скачать Last Stand: Survival Z Shooter 52 Мб Ссылка 2 52 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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