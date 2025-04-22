Описание

Fortress Battle — это казуальная Tower Defense‑игра, в которой ты создаёшь собственную крепость и сражаешься с волнами противников. Каждые несколько минут ты размещаешь новое оружие, башни или бойцов, пробуешь разные комбинации защиты и наблюдаешь, как твоя крепость отбивает атаки. Враги становятся всё сильнее, а стратегии — всё интереснее. Побеждай, расширяйся и улучшай каждую деталь обороны.





Игра даёт награды за офлайн-прогресс, поэтому ты зарабатываешь даже когда не играешь. Подходит для коротких сессий: зашёл — собрал золото, прокачал стены — и вернулся к делам. Здесь нет спешки, только весёлый процесс постройки и защиты. Простое управление, десятки юнитов и приятный визуал делают Fortress Battle отличной игрой, чтобы расслабиться или перехватить пару минут между делами