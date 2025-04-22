Fortress Battle (Мод, Без рекламы) 2.40.0
Построй замок, защити его от врагов и собирай золото даже когда не в игре
Fortress Battle — это казуальная Tower Defense‑игра, в которой ты создаёшь собственную крепость и сражаешься с волнами противников. Каждые несколько минут ты размещаешь новое оружие, башни или бойцов, пробуешь разные комбинации защиты и наблюдаешь, как твоя крепость отбивает атаки. Враги становятся всё сильнее, а стратегии — всё интереснее. Побеждай, расширяйся и улучшай каждую деталь обороны.
Игра даёт награды за офлайн-прогресс, поэтому ты зарабатываешь даже когда не играешь. Подходит для коротких сессий: зашёл — собрал золото, прокачал стены — и вернулся к делам. Здесь нет спешки, только весёлый процесс постройки и защиты. Простое управление, десятки юнитов и приятный визуал делают Fortress Battle отличной игрой, чтобы расслабиться или перехватить пару минут между делами
Взлом скорости, без рекламы.
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Запомни▶
Установка
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Формат
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.bin, просто переименуйте его в
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Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.