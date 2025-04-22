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Fortress Battle (Мод, Без рекламы)

Fortress Battle (Мод, Без рекламы) 2.40.0

Построй замок, защити его от врагов и собирай золото даже когда не в игре
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Версия:
2.40.0
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Flyyes, Inc.
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 228 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Скриншоты
Описание

Fortress Battle — это казуальная Tower Defense‑игра, в которой ты создаёшь собственную крепость и сражаешься с волнами противников. Каждые несколько минут ты размещаешь новое оружие, башни или бойцов, пробуешь разные комбинации защиты и наблюдаешь, как твоя крепость отбивает атаки. Враги становятся всё сильнее, а стратегии — всё интереснее. Побеждай, расширяйся и улучшай каждую деталь обороны.


Игра даёт награды за офлайн-прогресс, поэтому ты зарабатываешь даже когда не играешь. Подходит для коротких сессий: зашёл — собрал золото, прокачал стены — и вернулся к делам. Здесь нет спешки, только весёлый процесс постройки и защиты. Простое управление, десятки юнитов и приятный визуал делают Fortress Battle отличной игрой, чтобы расслабиться или перехватить пару минут между делами


Информация о модах

Взлом скорости, без рекламы.

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Игра входит в подборки:
Игры из подборки Tower Defense на Андроид
Tower Defense на Андроид
 Теги темы: Без рекламы

Скачать Fortress Battle (Мод, Без рекламы) v2.40.0 MOD APK

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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