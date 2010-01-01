Crownwatch: Kindom Survivor (Мод меню) 1.0.7
Тактическая защита королевства в мире фэнтези и выживания
Версия:
1.0.7
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Seikami
Обновлено:
Вчера, 20:17
Возраст:
Требуется места:
≈ 134 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
53
Описание
Crownwatch: Kingdom Survivor — это захватывающая фэнтезийная ролевая игра в жанре Tower Defense, где стратегия и управление ресурсами станут ключами к выживанию. Постройте мощную оборону, сплотите легендарных героев и отбивайтесь от безжалостных волн врагов, стремящихся разрушить ваше королевство.
Исследуйте динамичный и развивающийся мир, собирайте ресурсы, открывайте новые навыки и улучшайте своих бойцов. Каждое ваше решение влияет на исход битвы, а разнообразие стратегий и тактик делает каждое прохождение уникальным. Crownwatch: Kingdom Survivor — это испытание для тех, кто готов взять на себя роль лидера и защитника. Готовы ли вы сражаться за своё королевство и привести его к процветанию? Начните свою эпическую битву уже сегодня!
Информация о модах
- Меню модов
- Неограниченная валюта
- Разблокировано
- Без рекламы
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