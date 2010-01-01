Random Hero: Tower Defense (Мод меню) 1.63.61241751
Стратегия и удача в эпических битвах против волн монстров!
Версия:
1.63.61241751
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
MagicFind Studio
Обновлено:
Вчера, 20:18
Возраст:
Требуется места:
≈ 277 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
44
Описание
Random Hero: Tower Defense — это стратегическая игра с элементами случайности, где герои готовы вступить в бой, чтобы защитить свои позиции от нескончаемых волн монстров. Анализируйте местность, размещайте героев тактически и создавайте уникальные комбинации, чтобы противостоять врагам.
В этой игре удача играет ключевую роль! Развивайте своих персонажей, адаптируйтесь к случайным событиям и используйте случайные бонусы для усиления обороны. Random Hero: Tower Defense предлагает захватывающий геймплей, где стратегия и интуиция определяют исход каждой битвы. Готовы ли вы испытать свою тактику и стать непобедимым защитником? Начните игру прямо сейчас!
Информация о модах
- Меню модов
- Множитель урона
- Множитель защиты
- Режим Бога
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